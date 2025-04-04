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«Новый гуру марафонов»: Нагиев пошел по стопам Блиновской

Нагиева сравнили с Блиновской из-за его курсов личностного роста в Дубае
Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)

Дмитрия Нагиева сравнили с Еленой Блиновской из-за курсов личностного роста, которые он ведет в Дубае вместе со своим сыном.
В последнее время Нагиева почти не видно в кино. Некоторые СМИ полагают, что шоумен тратит все силы на преподавание курсов личностного роста в Дубае.

За базовый курс актерского мастерства с участием Нагиева придется заплатить около 40 тысяч рублей. При этом интенсив от Дмитрия и его сына Кирилла в ОАЭ обходится в почти полмиллиона рублей. В программу включены методики американской и европейской театральных школ, а также опыт театральной школы Станиславского и современного коучинга.

Пользователи Сети уже сравнили Нагиева с королевой марафонов Еленой Блиновской, которая находится в СИЗО, и называют его новым гуру марафонов.

Тем временем aif.ru пишет, что курсы Дмитрия Нагиева крайне популярны в рядах дубайских эскортниц.

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«Это важно»: Алсу рассказала о знакомстве с будущим мужем
Алсу рассказала о знакомстве с будущим мужем
04 апреля 2025, 12:46

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Певица Алсу сегодня сфокусировалась на работе и воспитании детей, однако, по ее словам, девушкам нравится, когда за ними ухаживают молодые, не робкие и уверенные в себе мужчины.
«Конечно, всем девушкам нравятся молодые люди, которые уверены в себе, не робкие. Это важно», — приводят слова исполнительницы обозреватели.
Алсу добавила, что ухаживания и забота со стороны мужчин нужны даже сильным и независимым девушкам. По словам знаменитости, ее сердце нужно покорить просто хорошим отношением и не обязательно как-то удивлять тем более, что это «очень сложно».

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Связь с Пугачевой, множество женщин, переезд в США и дар пророчества: что скрывает народный артист России Илья Резник?
04 апреля 2025, 12:19

Илья Резник (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Илья Резник — советский и российский поэт-песенник, народный артист России, чье творчество стало неотъемлемой частью культурного наследия страны. Родился 4 апреля 1938 года в еврейской семье, он стал свидетелем ужасов Великой Отечественной войны в самом раннем детстве.
В блокадном Ленинграде маленький Илья пережил первый год блокады, а затем был эвакуирован на Урал вместе с матерью. Его отец, Леопольд Резник, получил тяжелые ранения на фронте и вскоре скончался.

После войны мама Ильи вышла замуж повторно и переехала с новым супругом в Ригу. Однако новый муж поставил перед ней жесткий выбор: либо семья, либо сын. Она выбрала второе замужество, маленький Илья остался в Ленинграде с бабушкой и дедушкой. Подробнее о том, как складывалась его жизнь, читайте в материале «Радио 1».

Мечты о будущем

В школьные годы Резник мечтал о дальних плаваниях и планировал поступить в Нахимовское училище, чтобы стать адмиралом. Однако по мере взросления его интересы изменились, он задумался о карьере в артиллерийском училище. Ближе к выпускному балу Илья увлекся идеей стать актером.

Поиск творческого пути

После окончания школы Резник подал документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, но провалился на экзаменах. Он работал лаборантом в медицинском институте, электриком и рабочим театральной сцены, продолжая каждый год пытаться поступить в желаемый вуз. Наконец, в 1958 году его упорство было вознаграждено.

Первые шаги в театре

В 1965 году Илья Резник вошел в труппу Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где активно играл в спектаклях и параллельно развивал свои поэтические навыки. В 1969 году он выпустил первую книгу детских стихотворений «Тяпа не хочет быть клоуном», после чего последовали другие сборники для юных читателей. Однако настоящая слава пришла к нему с песней «Золушка».

Сотрудничество с Аллой Пугачевой

В 1972 году Резник познакомился с начинающей певицей Аллой Пугачевой и подарил ей песню «Посидим, поокаем». Эта композиция принесла Пугачевой успех на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады и открыла ей дорогу на международный фестиваль в Сопоте. Тандем Резника и Пугачевой стал невероятно успешным.

Илья Резник и Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Конфликт и примирение

Однако в 1996 году между друзьями произошел крупный конфликт из-за финансовых разногласий. Резник считал, что Пугачева должна отчислить ему часть выручки с продаж ее альбома, но певица отказалась. В результате поэт подал на нее в суд и выиграл дело, получив $100 тыс. Хотя Пугачева выполнила условия суда, обида осталась.

Только в 2016 году Илья Резник и Алла Пугачева смогли помириться, оставив за собой все старые обиды.

Успех у женщин и первые браки

С юных лет Илья Резник пользовался успехом у женщин. Однако долгое время он оставался холостяком, сосредоточившись на своей карьере. В 30 лет он впервые решил связать свою жизнь узами брака с Региной, с которой познакомился на гастролях. Разница в возрасте между молодоженами составила более десяти лет, но это не помешало им создать крепкую семью. В этом браке у Резника родились двое детей.

Второй брак поэта состоялся в 1985 году с Мунирой Аргумбаевой, узбекской танцовщицей и балетмейстером. Через четыре года после свадьбы у них появился сын Артур. В начале 90-х семья переехала в США, однако в 1992 году Резник вернулся на родину, а Мунира с ребенком остались в Америке. Официальный развод состоялся только спустя 20 лет.

Новая жизнь

Третьей женой Ильи Резника стала Ирина Романова, бывшая спортсменка и мастер спорта по легкой атлетике, а ныне директор Театра имени Ильи Резника. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет, но это не помешало им построить счастливую семью. Они знакомы давно и много лет прожили в гражданском браке до официальной свадьбы.

В начале 2021 года пара приняла решение кардинально изменить свою жизнь и переехала в Крым, где сняла уютный домик. Это решение стало благотворным для Резника: вдали от московской суеты он почувствовал прилив творческих сил.

Фото: iStock/possum1961

Дар предсказания

Илья Резник считает, что обладает даром предсказывать будущее. Он утверждает, что делал это для своих друзей. Одним из ярких примеров этого стал его хит «9 месяцев надежды», написанный для Дианы Гурцкой, которая мечтала стать матерью. Песня стала настоящим хитом и искренне исполнялась на концертах певицы. В итоге у Дианы и ее мужа родился сын Костя.

Похожая история произошла с Владимиром Пресняковым. Резник написал песню «Незаконнорожденный мой сын» за два года до рождения Никиты, внебрачного сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Официально их брак зарегистрирован не был, но песня стала знаковой для многих.

Современная жизнь

Сегодня Илья Резник остается желанным гостем на концертах и творческих вечерах, где звучат его произведения. Он продолжает вдохновлять новых исполнителей и зрителей своими стихами и песнями. Одним из таких мероприятий стали традиционные встречи в художественной галерее Александра Шилова, где его творчество находит отклик в сердцах поклонников.

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Baza: Паша Техник пережил клиническую смерть
04 апреля 2025, 12:09

Паша Техник (Фото: Телеграм, @pashatechniqueoriginal)

Рэпер Паша Техник пережил клиническую смерть. Как пишет телеграм-канал Baza, об этом сообщили его близкие.
«Динамика положительная», — информируют близкие музыканта о его состоянии.
Пашу Техника хотят перевезти в другую больницу на вертолёте, но пока это сделать не удаётся: во-первых, организм рэпера может не выдержать, а во-вторых, больница пока не даёт разрешение на перевозку больного.

Напомним, 40-летний рэпер находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Его бывшая супруга Ева Карицкая находится рядом с ним. Состояние Павла остаётся крайне тяжелым: его лёгкие повреждены на 100%, жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

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#музыкант
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«Сколько бы я ни зарекалась»: Бородина раскрыла национальность Николая Сердюкова
Ксения Бородина сообщила, что Николай Сердюков имеет лезгинское происхождение
04 апреля 2025, 12:06

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина сообщила, что ее будущий упруг Николай Сердюков имеет лезгинские корни.
Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым и мечтает о рождении третьего ребенка. Складывается впечатления, что теледива сейчас абсолютно счастлива. Многие подписчики считают, что Сердюков не ​подходит Ксении, чем вызывают агрессию с ее стороны.

«Он русский, родился в замечательном городе Ставрополе. Я же дала себе зарок — теперь только русские, только так. Встретила. Николай Сердюков — все окей. Но, оказалось, что дедушка у Коли — лезгин. Он сам этого не знал до 18 лет. Короче вы понимаете, да — сколько бы я ни зарекалась», — рассказала подписчикам Бородина.

Первым мужем Ксении был бизнесмен армянского происхождения. Во второй раз звезда российского шоу-бизнеса вышла за дагестанца Курбана Омарова.

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«Убийца»: Сергей Никоненко отказался приглашать в свой спектакль Михаила Ефремова
04 апреля 2025, 11:52

Сергей Никоненко (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко сейчас много времени проводит в Московском государственном академическом театре «Русская песня», где идут репетиции спектакля «Ради жизни на земле! Василий Теркин». Сергей Петрович играет роль солдата Теркина. Артист является и автором постановки совместно с режиссёром Любовью Гречишниковой.
На предложение пригласить в спектакль актёра Михаила Ефремова, который выйдет на свободу по УДО 9 апреля, Никоненко ответил категорическое «нет».
«Для меня Миша Ефремов — убийца. Вот тут ничего не поделаешь со мной», — цитирует слова Сергея Петровича VOICE.
При этом 83-летний актёр и режиссёр заверил, что сын Олега Ефремова очень талантлив.
«Он хорошие спектакли ставил в «Современнике» — их было четыре или пять. Я убежден, что Галина Борисовна Волчек, конечно, ему бы передала театр, и никто бы не возражал в «Современнике» против него. Все знали, что это очень талантливый человек. Но как-то папа умел сочетать алкоголь и творчество. Здесь вот никак не получается. Поэтому убийца. Всё!» — поделился своим мнением Никоненко в интервью «АиФ».
Михаил Ефремов уже получил на руки постановление об УДО. Несмотря на это, он продолжает ходить на работу, соблюдать режим и запреты. По словам адвоката актёра, после освобождения Ефремов пройдёт медицинское обследование, есть подозрения, что у артиста имеются проблемы с лёгкими, сердцем, позвоночником и желудком.

После выхода на волю Ефремову будет запрещено менять место жительства. Он вернётся в свою прежнюю квартиру в Плотниковом переулке, в центре Москвы, где проживал до ареста. Сейчас в ней идёт ремонт.

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