«Новый гуру марафонов»: Нагиев пошел по стопам Блиновской

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)
Дмитрия Нагиева сравнили с Еленой Блиновской из-за курсов личностного роста, которые он ведет в Дубае вместе со своим сыном.
В последнее время Нагиева почти не видно в кино. Некоторые СМИ полагают, что шоумен тратит все силы на преподавание курсов личностного роста в Дубае.
За базовый курс актерского мастерства с участием Нагиева придется заплатить около 40 тысяч рублей. При этом интенсив от Дмитрия и его сына Кирилла в ОАЭ обходится в почти полмиллиона рублей. В программу включены методики американской и европейской театральных школ, а также опыт театральной школы Станиславского и современного коучинга.
Пользователи Сети уже сравнили Нагиева с королевой марафонов Еленой Блиновской, которая находится в СИЗО, и называют его новым гуру марафонов.
Тем временем aif.ru пишет, что курсы Дмитрия Нагиева крайне популярны в рядах дубайских эскортниц.
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* Запрещен в РФ
За базовый курс актерского мастерства с участием Нагиева придется заплатить около 40 тысяч рублей. При этом интенсив от Дмитрия и его сына Кирилла в ОАЭ обходится в почти полмиллиона рублей. В программу включены методики американской и европейской театральных школ, а также опыт театральной школы Станиславского и современного коучинга.
Пользователи Сети уже сравнили Нагиева с королевой марафонов Еленой Блиновской, которая находится в СИЗО, и называют его новым гуру марафонов.
Тем временем aif.ru пишет, что курсы Дмитрия Нагиева крайне популярны в рядах дубайских эскортниц.
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* Запрещен в РФ
Элина Позднякова