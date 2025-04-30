«Я хочу лишить себя имени»: Ольга Серябкина пошла на неожиданный шаг

Ольга Серябкина (фото: Telegram @seryabkina)
Ольга Серябкина лишила себя имени. Теперь певица будет выступать исключительно под своей фамилией.
О неожиданном решении 40-летней звезды сообщает Telegram-канал «Звездач».
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«Я хочу лишить себя сама своего имени. Кто-то кого-то лишает, а я лишаю сама себя имени. Я решила, что оно мне больше не нужно, я теперь буду просто Серябкиной», – заявила бывшая солистка группы Serebro.Напомним, что в 2020 году Серябкина тайно вышла замуж за возлюбленного Георгия Начкебия, который младше её на три года. В 2021 году Ольга впервые стала мамой, родив мужу сына Луку.
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Анастасия Чинкова