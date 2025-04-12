«Как и в детстве»: экс-солистка группы «Серебро» показала свой день рождения

Ольга Серябкина (Фото: Instagram*/seryabkina)
Певица Ольга Серябкина отмечает сорокалетие, экс-солистка группы «Серебро» опубликовала в соцсетях фотографию, где лежит в постели с супругом Георгием Начкебия. На имениннице нюдовый топ и светлые атласные шортики, а муж виновницы торжества в белой майке и серых шортах. На постели перед супругами праздничный торт с декоративными розами пастельного оттенка. Фотография вышла очень трогательной и нежной.
«Счастливая B-day girl. Мне нравится, что я по-прежнему обожаю этот день, как и в детстве. Спасибо большое моим родным и близким за то, что я очень счастлива», — отметила исполнительница.Фото: Instagram*//seryabkina
Юзеры поздравили звезду с ее праздником, осыпав всевозможными комплиментами. Серябкина и Начкебия воспитывают сына Луку.
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