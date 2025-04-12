«Как и в детстве»: экс-солистка группы «Серебро» показала свой день рождения

Певица Ольга Серябкина отмечает сорокалетие, экс-солистка группы «Серебро» опубликовала в соцсетях фотографию, где лежит в постели с супругом Георгием Начкебия. На имениннице нюдовый топ и светлые атласные шортики, а муж виновницы торжества в белой майке и серых шортах. На постели перед супругами праздничный торт с декоративными розами пастельного оттенка. Фотография вышла очень трогательной и нежной.