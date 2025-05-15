«Разорился на успокоительные»: писатель Цыпкин пожаловался на работу с Хабенским и сравнил процесс с походом в монастырь

Писатель Александр Цыпкин раскрыл детали работы над киноверсией спектакля «Жил. Был. Дом» с Константином Хабенским. Он признался, что стресс от переписывания диалогов до последнего момента заставил его «разориться на успокоительные». Цыпкин шутит, что коллаборация с артистом научила его смирению, словно в монастыре побывал.