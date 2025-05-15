«Разорился на успокоительные»: писатель Цыпкин пожаловался на работу с Хабенским и сравнил процесс с походом в монастырь

Константин Хабенский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Писатель Александр Цыпкин раскрыл детали работы над киноверсией спектакля «Жил. Был. Дом» с Константином Хабенским. Он признался, что стресс от переписывания диалогов до последнего момента заставил его «разориться на успокоительные». Цыпкин шутит, что коллаборация с артистом научила его смирению, словно в монастыре побывал.
Работа над проектом длилась несколько месяцев, при этом диалоги менялись даже за ночь до премьеры.
Писатель сравнил процесс с монастырской дисциплиной, иронично назвав свой опыт походом в «монастырь имени Константина Хабенского», который научил его смирению и послушанию. При этом Цыпкин подтвердил журналистам, что переписывать работу множество раз не любит.
В апреле Хабенский рассказал, что многие его коллеги отказывались участвовать в «Ночном дозоре», поскольку считали его слишком рискованным. Фантастический триллер вышел в прокат еще в далеком 2004 году, Хабенский тогда сыграл в проекте главную роль.
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«Разорился на успокоительные. Вы не понимаете, мы еще вчера ночью переписывали диалоги. У нас премьера завтра, прошли несколько показов, и мы снова переписывали. То есть последний месяц я только и занимаюсь тем, что переписываю», — со смехом объяснил он в интервью с NEWS.ru.
Александр Цыпкин (Фото: кадр интервью NEWS.ru из Telegram-канала @nwsruvideo)
Писатель сравнил процесс с монастырской дисциплиной, иронично назвав свой опыт походом в «монастырь имени Константина Хабенского», который научил его смирению и послушанию. При этом Цыпкин подтвердил журналистам, что переписывать работу множество раз не любит.
В апреле Хабенский рассказал, что многие его коллеги отказывались участвовать в «Ночном дозоре», поскольку считали его слишком рискованным. Фантастический триллер вышел в прокат еще в далеком 2004 году, Хабенский тогда сыграл в проекте главную роль.
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Мария Моисеева