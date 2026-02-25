Писатель Лукьяненко выразил надежду на ремейк или продолжение «Дозоров»

25 февраля 2026, 06:32

Фото: iStock/FOTOKITA

Российский писатель‑фантаст Сергей Лукьяненко не исключает возможности ремейка или продолжения фильмов по циклу романов «Дозоры». Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.