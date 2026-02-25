Писатель Лукьяненко выразил надежду на ремейк или продолжение «Дозоров»
Российский писатель‑фантаст Сергей Лукьяненко не исключает возможности ремейка или продолжения фильмов по циклу романов «Дозоры». Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
Автор отметил, что экранизация любого фантастического проекта — сложный и дорогостоящий процесс, требующий работы большого коллектива. Тем не менее Лукьяненко надеется, что история о «Дозорах» вернется на экраны в обновленном виде или как прямое продолжение уже существующих картин. По словам писателя, реализация подобных планов зависит не только от его воли, но и от множества других факторов.
Напомним, первая книга цикла — «Ночной дозор» — вышла в 1998 году и была экранизирована Тимуром Бекмамбетовым. В 2006 году режиссер снял продолжение — фильм «Дневной дозор».
