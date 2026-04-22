«Я напросился»: Киркоров хочет быть свидетелем на свадьбе Коки и Масленникова

22 апреля 2026, 17:16

Киркоров хочет быть свидетелем на свадьбе Клавы Коки и Димы Масленникова

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

На гала-ужине премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» Филипп Киркоров признался, что восхищен союзом Клавы Коки и Димы Масленникова. Об этом пишет телеграм-канал «Звездач».





Поп-король заявил, что очень хочет лично присутствовать на их бракосочетании и даже напросился быть свидетелем, хотя официального приглашения от пары пока не получал. Кроме того, Киркоров намекнул молодым, что из него получится замечательный крестный отец, ведь он делает «красивые и богатые» подарки.





«Они такая красивая пара. Я напросился свидетелем на свадьбу…» — сказал исполнитель.



