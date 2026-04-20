«Жизнь подпортил»: Прохор Шаляпин резко высказался о Филиппе Киркорове
Прохор Шаляпин ответил на недавние обвинения со стороны Филиппа Киркорова, который упрекнул его в попытках пропиариться за счёт громкого имени. Артисты пересеклись на премии «Прорыв года 2026», где Шаляпин решил не молчать и дал развёрнутый комментарий. Об этом сообщает Super.
По словам певца, в начале карьеры он рассчитывал на поддержку Киркорова, однако так её и не получил. Более того, Шаляпин заявил, что влияние поп-короля, наоборот, негативно сказалось на его пути, как и на судьбах других артистов.
Он также философски высказался о шоу-бизнесе, отметив, что эстрадная музыка со временем утратит свою значимость, а материальные достижения не имеют большого смысла в долгосрочной перспективе. При этом артист подчеркнул, что сейчас не нуждается ни в помощи, ни во внимании Киркорова.
Шаляпин добавил, что когда-то они с Киркоровым общались, но теперь их отношения полностью сошли на нет.
Читайте также: