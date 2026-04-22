«Я был, есть и буду»: Киркоров назвал себя главным и выругался матом

Певец Филипп Киркоров назвал себя главным в шоу-бизнесе и выругался матом
Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

На гала-ужине премии «Движение» телеканала «МУЗ-ТВ» народный артист России Филипп Киркоров выступил с эмоциональной речью, в которой назвал себя главным в российском шоу-бизнесе.



Обращаясь к залу, он отреагировал на критику в свой адрес, касающуюся вокальных данных и творческой формы. Исполнитель сопроводил высказывания нецензурной бранью.

«Сейчас стало модно писать: «У Киркорова нет голоса», «Киркоров уже не тот». Кто не тот? (Нецензурное выражение. — прим. ред. ). Я тот — был, есть и буду. Главным», — цитирует Киркорова NEWS.ru

Позднее он назвал свои слова шуткой, однако при этом подчеркнул, что является легендой. Киркоров также упомянул главных, по его мнению, конкурентов.

«Главные у нас сейчас там — Лазарев, Билан. Все, что у них есть, у меня уже было», — добавил шоумен.
Заявление прозвучало во время исполнения песни «Единственная моя», посвященной бывшей супруге Алле Пугачевой. Присутствовавшие обратили внимание на особое эмоциональное состояние певца.

Никита Кротов

