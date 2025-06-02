«Я не на последнем издыхании»: жена Антона Макарского вступилась за него после обвинений в абьюзе
Виктория Макарская заявила, что муж-актёр не избивает её
Жена актёра Антона Макарского выступила в защиту мужа, которого назвали абьюзером из-за высказываний в интервью. Виктория Макарская в личном блоге написала, что её «никто не бьёт», и опровергла слухи о разводе.
«Я не изуродована, как утверждают новости, и не нахожусь в больнице на последнем издыхании. Меня никто не избивает, ни Антон, ни завистники, ни бандиты, никто вообще меня не бьёт, у меня нет никаких несовместимых с жизнью увечий, как утверждают авторы новостей. Я не лежу в психушке, мы не разводимся. Антон не находится под следствием и не спился», – заявила жена актёра.Макарская отметила, что в их отношениях с супругом царит гармония, поэтому певицы призвала не распространять фейки об их семейной жизни.
Также высказывания недоброжелателей она назвала «извращенной фантазией», отвечать на которую у неё с Макарским нет времени.
Напомним, что актёр недавно попал в скандал вслед за певцом Алексеем Чумаковым, которому присвоили звание «главного абьюзера страны». В Сети распространились интервью Макарского, в которых он жёстко высказывался в адрес супруги. После этого его прозвали тираном и абьюзером. В частности, он сообщил, что полностью контролирует жену и устраивает ей скандалы без повода, круша при этом мебель в квартире.