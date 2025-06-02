«Я не на последнем издыхании»: жена Антона Макарского вступилась за него после обвинений в абьюзе

02 июня 2025, 19:13

Виктория Макарская заявила, что муж-актёр не избивает её

Антон и Виктория Макарские (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена актёра Антона Макарского выступила в защиту мужа, которого назвали абьюзером из-за высказываний в интервью. Виктория Макарская в личном блоге написала, что её «никто не бьёт», и опровергла слухи о разводе.







«Я не изуродована, как утверждают новости, и не нахожусь в больнице на последнем издыхании. Меня никто не избивает, ни Антон, ни завистники, ни бандиты, никто вообще меня не бьёт, у меня нет никаких несовместимых с жизнью увечий, как утверждают авторы новостей. Я не лежу в психушке, мы не разводимся. Антон не находится под следствием и не спился», – заявила жена актёра.