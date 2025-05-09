Антон Макарский поздравил россиян с Днем Победы

Антон Макарский (Фото: Инстаграм* @makarskie)
Сегодня все постсоветское пространство отмечает большой и важный праздник — День Победы.
Актер театра и кино Антон Макарский в беседе с «Радио 1» поздравил россиян с праздником Великой Победы.
Он добавил, что считает большим подвигом как ветераны, пройдя все испытания, о который страшно спрашивать, оставались светлыми, добрыми, чуткими и очень любящими людьми.
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«Поздравляю всех нас с праздником Победы и желаю помнить, что война — это не романтично, это очень страшно. Особенно сейчас мы можем это понять, когда по всему миру полыхают военные действия. Поэтому пожелать можно только одного — мира, мира и мира», — сказал актер.
Он добавил, что считает большим подвигом как ветераны, пройдя все испытания, о который страшно спрашивать, оставались светлыми, добрыми, чуткими и очень любящими людьми.
«Когда я спрашивал своего прадеда, что там было, он качал головой и говорил: "Я хочу вам сказать только одно: чтобы вы не пережили то, что прошли мы"», — заключил Антон Макарский.
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Анастасия Панченко