«Под бомбежками»: Антон Макарский рассказал, как его семья пережила Великую Отечественную Войну

Антон Макарский (Фото: Инстаграм* @makarskie)
Приближается большой и важный праздник не только для россиян, но и для всего постсоветского пространства — День Победы.
Актер театра и кино Антон Макарский в беседе с «Радио 1» рассказал, как его семья пережила Великую Отечественную Войну.
По его словам, дедушка был бесстрашным до конца жизни, однако всегда оставался ребенком, потому что детства у него не было.
Он добавил, что его бабушка Ася пошла с двумя маленькими детьми к эшелону, чтобы забрать раненого мужа, который был парализован, изможден и практически неузнаваем.
По словам Макарского, все творчество, изобилующее в их семье, идет именно от прадедушки и прабабушки, которые, пройдя все круги военного ада, оставались очень жизнелюбивыми и светлыми людьми.
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«Мой дедушка был ребенком войны, он родился в 1932 году, и для него все было будто не по-настоящему. Он мне рассказывал, что он смотрел, как в небе сражаются самолётики, что они друг в друга стреляют. А потом идет чёрный дым, и самолет падает», — поделился актер.
По его словам, дедушка был бесстрашным до конца жизни, однако всегда оставался ребенком, потому что детства у него не было.
«Моя семья жила в Светиловичи под Гомелем в Белоруссии, война застала их с первых дней. Прадед Яша сразу же отправился на фронт, бабушка с двумя детьми, с моим дедушкой и с младшим братом успели эвакуироваться в Екатеринбург. Они добирались в совершенно нечеловеческих условиях — под бомбежками. Но так или иначе выжили и даже быт начали налаживать в эвакуированном Свердловске. Бабушка трижды получала похоронки на моего прадеда. Трижды! Что должно быть в душе женщины, которая трижды получает похоронку на собственного мужа, на отца своих детей, и продолжает верить, что он вернется», — рассказал Антон.
Он добавил, что его бабушка Ася пошла с двумя маленькими детьми к эшелону, чтобы забрать раненого мужа, который был парализован, изможден и практически неузнаваем.
«Она на санях с двумя маленькими детьми доволокла его до дома и начала выхаживать. Сначала прадед начал шевелить пальцами, потом он начал учиться ходить, говорить. В итоге появились ещё дядя Боря, тётя Дина. Мало того, прадед Яша ещё меня воспитывал. Я его очень хорошо помню. Помню, как от него убегал, прятался, а он злился, что не может догнать», — дополнил он.
По словам Макарского, все творчество, изобилующее в их семье, идет именно от прадедушки и прабабушки, которые, пройдя все круги военного ада, оставались очень жизнелюбивыми и светлыми людьми.
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Анастасия Панченко