Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук заявила, что Чобанян изменял ей, пока она лежала на сохранении

Дмитрий Хрусталёв — российский телеведущий, актёр и комик, ставший известным благодаря участию в популярном шоу «Comedy Club». Его находчивость и способность создавать радостное настроение очаровывали зрителей, но в реальности он годами страдал от алкогольной зависимости и не мог наладить личную жизнь. Подробности читайте в материале «Радио 1».