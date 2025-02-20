Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук заявила, что Чобанян изменял ей, пока она лежала на сохранении

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (Фото: Telegram @pinchulli)
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук в истерике заявила, что ее муж Арай Чобанян изменял ей, пока она лежала на сохранении с угрозой выкидыша.
«Прикиньте, лежу под капельницами, на кону жизнь ребенка, живу таблетками, в это время он: «А пойду гулять, пересплю с телками». И так на постоянке. Хотите доказательств — будут! Да и достаточно того, что он и сам знает, как низко пал», — заявила Ирина в соцсети.
Напомним, несколько дней назад личную страницу Арая Чобаняна взломали мошенники. Сначала они опубликовали интимные переписки и фото Чобаняна, а после отправили Пинчук и другие интересные доказательства измен ее супруга.
Ирина получила необходимые доказательства от женщин, с которыми переписывался Арай, и в ночь на 19 февраля заявила о том, что разводится с мужем. Однако позже она удалила эмоциональные сторис, оставив лишь пост о разводе.
«Я не жертва! Плохо, муж оказался предателем, но переживем и пойдем дальше. Чуть просто без настроения побуду и вернусь!» — отметила Пинчук.
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Элина Позднякова