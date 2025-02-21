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«Обсасывать не стану»: Ксения Бородина прокомментировала измены в семье Пинчук и Чобаняна

Ксения Бородина прокомментировала измены Чобаняна Ирине Пинчук
Ксения Бородина, Ирина Пинчук и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина, Ирина Пинчук и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала ситуацию с изменами в семье звезды «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна.
Напомним, несколько дней назад личную страницу Арая Чобаняна взломали мошенники. Сначала они опубликовали интимные переписки и фото Чобаняна, а после отправили Пинчук и другие интересные доказательства измен ее супруга. В ночь на 19 февраля девушка заявила о том, что разводится с мужем. Однако позже она удалила эмоциональные сторис, оставив лишь пост о разводе. Сейчас она в компании друзей пытается привести свои мысли в порядок.

Всем известно, что Бородина дружит с Пинчук, поэтому поклонники решили расспросить в соцсети телеведущую о подробностях произошедшего.

«Зачем? Чтобы что?! Как стервятникам сейчас налететь и поклевать смачные новости?! Я могу сказать только одно — это дело ребят, они сами разберутся. И какое бы решение они ни приняли, это не наше дело. Все бывает в семье — разногласия, ссоры, сплетни и зависть. Ира на связи 24/7. Все, что хотела, сказала ей лично, а обсасывать это на камеру точно не стану», — ответила Бородина подписчикам.

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«По цепочке»: Жених Дины Авериной фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал о сложностях в общении с сёстрами
Дмитрий Соловьёв: Сначала отличал Дину Аверину от сестры только по цвету цепочки
21 февраля 2025, 10:59

Дина Аверина, Дмитрий Соловьёв и Арина Аверина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Недавно стало известно, что одна из знаменитых сестёр-гимнасток Авериных собирается замуж. Дине сделал предложение олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв.
В недавнем интервью изданию «ОК!» спортсмен признался, что в начале знакомства ему порой трудно было понять, кто из девушек — его невеста, а кто — её сестра-близняшка Арина. Поначалу ему помогали различить сестёр цепочки, которые гимнастки носили на шее.

«Смотрю: серебряная цепочка, значит это моя Дина. У Арины цепочка была чёрного цвета. Думаю иногда: "Только бы они цепочки случайно не перепутали!"», — улыбается Дмитрий.

Со временем он понял, что девушки отличаются не только какими-то аксессуарами или предметами одежды. Фигурист убедился, что сёстры очень отличаются как внешне, так и внутренне.

Сами спортсменки уже давно привыкли, что их часто путают из-за внешнего сходства и не обижаются на это. Девушки также убеждены, что они — совершенно разные и не похожие друг на друга личности. Например, Дина в жизни спокойная и уравновешенная, но на соревнованиях часто проявляет взрывной характер и бывает очень эмоциональной. Арина напротив в быту более активна и непосредственна, а во время турниров всегда бывает спокойной и сосредоточенной.

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#интервью
#спортсмен
#фигурист
#гимнастика
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«Это её желание»: Иосиф Пригожин объявил о скором уходе Валерии со сцены
21 февраля 2025, 10:41

Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)

Певица Валерия решила готовиться к выходу на пенсию. Совсем скоро 56-летняя певица выпустит свой последний альбом и планирует через три года завершить концертную деятельность.
«Альбом точно последний. Он состоит из 14 композиций и называется «Исцелю». Больше альбомы Валерия выпускать не будет», – сообщил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом».
По его словам, Валерия хотела уйти со сцены ещё в пандемию, однако отложила это решение. Теперь она твёрдо решила завершить карьеру в течение ближайших трёх лет.

Пригожин отметил, что Валерия даст последний концерт, пока правда неясно когда, и объявит о завершении карьеры. Таково её желание.

При этом в прошлых интервью супруг Валерии назвал это решение ошибкой, поскольку его жена находится в прекрасной форме и на пике популярности. В то же время, у певицы скоро родится ещё один внук, поэтому молодым родителям точно понадобится помощь. Второй ребёнок сына звезды Арсения и его супруги Лианы появится на свет уже в апреле.

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Жена Дмитрия Шепелева опубликовала забавное фото с повзрослевшей дочерью
21 февраля 2025, 10:29

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Екатерина Тулупова опубликовала фотографию с дочерью Ладой в комфортных образах. Супруга Дмитрия Шепелева рассказала, как приучает дочь к правильному питанию.
42-летний телеведущий женат на дизайнере интерьеров Екатерине Тулуповой. Супруги воспитывают троих детей – Платона, сына Шепелева от певицы Жанны Фриске, Ладу, дочь Тулуповой от первого брака, и общего сына Тихона, родившегося в 2021 году.

Тулупова опубликовала сторис с подросшей дочерью. На фото супруга шоумена позировала практически без макияжа, с причёской-«мальвинкой», в белой рубашке и сером джемпере.

Екатерина приобняла 12-летнюю Ладу. Девочка выбрала для фото белую футболку и серо-красную олимпийку.

Также супруга Шепелева рассказала, что приучает дочь к правильному питанию. Она отметила, что девочка, как и многие подростки, не слишком охотно ест овощи. Но Екатерина нашла интересный метод – она украшает тарелку с овощами, чтобы порадовать Ладу.

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*запрещён в РФ
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#супруги
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Звезда сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева развелась с мужем-нефтяником
21 февраля 2025, 10:27

Анастасия Сиваева (Фото: РИА Новсти/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анастасия Сиваева, ставшая известной благодаря роли Даши Васнецовой в популярном сериале «Папины дочки», развелась со своим мужем Дмитрием Приваркиным. Пара прожила в браке около десяти лет.
Анастасия, как и её супруг, всегда вели достаточно закрытый образ жизни, сообщает сетевое издание Voice. Актриса предпочитает не афишировать личную жизнь и не публикует снимки с близкими в социальных сетях. Например, о том, что она состояла в браке и взяла фамилию мужа стало известно только после того, как Настя и Дмитрий... развелись. Информация об этом появилась на сайте мировых судей города Москвы.

Бывший муж артистки также достаточно замкнут и отказывается общаться с прессой. Он вовсе не нефтяной магнат, а работает буровым супервайзером в филиале американской нефтесервисной компании в Абу-Даби. Известно также, что у пары есть общий ребёнок.

На исполнительниц дочерей многодетного папаши в исполнении Андрея Леонова после выхода сериала «Папины дочки» обрушилась небывалая слава. В отличие от некоторых своих экранных сестёр, Сиваева редко снимается. В личном блоге 33-летняя Анастасия предпочитает публиковать фотографии и видео из своих многочисленных путешествий.

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#сериал
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«А теперь радость!»: Дмитрий Певцов объявил о возвращении в «Ленком» по приглашению нового худрука
Дмитрий Певцов объявил о возвращении в «Ленком» по приглашению нового худрука
21 февраля 2025, 10:13

Дмитрий Певцов (фото: Telegram @Pevtsov_Moscow)

Дмитрий Певцов в личном блоге объявил о возвращении в Театр «Ленком», с которым попрощался в январе. Актёр выйдет на сцену в спектакле «Юнона и Авось».
Новый художественный руководитель столичного театра Владимир Панков принял решение вернуть Певцова в труппу.

«А теперь радость и прекрасная новость! Художественный руководитель московского театра «Ленком» Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра. Сначала будет возвращение в спектакль «Юнона и Авось», далее участие в театральных работах нового худрука. Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», – написал Певцов в своём Telegram-канале.
Накануне Певцов уже встретился с Панковым, который очень просто сказал артисту: «милости простим».

Напомним, что актёр и певец уволился из «Ленкома» в 2021 году и посвятил себя политической деятельности, став депутатом Госдумы. При этом он продолжал сотрудничать с театром, играя в нескольких постановках.

Конфликт с театром у Певцова произошёл в середине января этого года. Тогда директор Марк Варшавер, ныне покинувший этот пост, остался недоволен негативными высказываниями актёра в свой адрес. Сначала он снял портрет Певцова со стены в фойе, а затем отказался от его участия в спектаклях. Тогда актёр, 33 года выходивший на сцену «Ленкома», попрощался с театром.

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