«Обсасывать не стану»: Ксения Бородина прокомментировала измены в семье Пинчук и Чобаняна

Ксения Бородина, Ирина Пинчук и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)
Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала ситуацию с изменами в семье звезды «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна.
Напомним, несколько дней назад личную страницу Арая Чобаняна взломали мошенники. Сначала они опубликовали интимные переписки и фото Чобаняна, а после отправили Пинчук и другие интересные доказательства измен ее супруга. В ночь на 19 февраля девушка заявила о том, что разводится с мужем. Однако позже она удалила эмоциональные сторис, оставив лишь пост о разводе. Сейчас она в компании друзей пытается привести свои мысли в порядок.
Всем известно, что Бородина дружит с Пинчук, поэтому поклонники решили расспросить в соцсети телеведущую о подробностях произошедшего.
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Всем известно, что Бородина дружит с Пинчук, поэтому поклонники решили расспросить в соцсети телеведущую о подробностях произошедшего.
«Зачем? Чтобы что?! Как стервятникам сейчас налететь и поклевать смачные новости?! Я могу сказать только одно — это дело ребят, они сами разберутся. И какое бы решение они ни приняли, это не наше дело. Все бывает в семье — разногласия, ссоры, сплетни и зависть. Ира на связи 24/7. Все, что хотела, сказала ей лично, а обсасывать это на камеру точно не стану», — ответила Бородина подписчикам.
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Элина Позднякова