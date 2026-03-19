«Я разрыдалась»: Надежда Бабкина раскрыла тайну имени 16-летнего внука

19 марта 2026, 13:37

Надежда Бабкина поздравила старшего внука с 16-летием и назвала его своей копией

Народная артистка России Надежда Бабкина является «многодетной бабушкой»: у её сына Данилы трое детей. Старшему, Георгию, исполнилось 16 лет. В личном блоге артистка разместила совместный снимок с юношей и поделилась семейной историей о том, как выбирала для него имя.





Бабкина рассказала, что сама придумала назвать внука Георгием в честь своего отца. Сын и невестка изначально хотели другое имя — Степан. Сюрприз произошёл в день рождения певицы: когда она отмечала праздник в ресторане, Данила поднялся на сцену и объявил, что они с супругой поздравляют её с появлением внука Георгия.

«Я не выдержала и разрыдалась от счастья», — отметила певица.

«Мы с ним так хорошо понимаем друг друга. Мы действительно очень похожи — оба активные, напористые и всегда добиваемся поставленных целей! С днём рождения, дорогой! Будь счастлив!» — обратилась Бабкина к внуку.