«Я себя перепрошила»: звезда «Универа» похудела на 10 килограммов

Мария Кожевникова (Фото: Telegram/KozhevnikovaMaria)
Звезда ситкома «Универ» Мария Кожевникова похудела на десять килограммов. Девушка ответила на подозрения фанатов в якобы использовании неких «похудительных фильтров».
По словам знаменитости, ей «не хочется много кушать», и она использует системный подход в похудении. Кожевникова подчеркнула, что ест она два раза в день. Последний прием пищи бывает даже до четырех часов дня, а с утра — занятия для лимфы.
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«Мне кажется, даже те, кто не верит в психосоматику — мышление в нашей голове. Это позитивный настрой, это работа. Мне кажется, я в этом плане себя тоже перепрошила», — прокомментировала Кожевникова на видео в соцсетях.Марии Кожевниковой 40 лет. Помимо творческой деятельности, актриса была депутатом Госдумы. Известна по работам «Кремлевские курсанты», «Духлесс», «Склифосовский» и другим.
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