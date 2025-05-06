«Я себя перепрошила»: звезда «Универа» похудела на 10 килограммов

В мире российского шоу-бизнеса, где каждый шаг звезд становится поводом для обсуждений, громкие ссоры порой вызывают больший интерес, чем премьеры спектаклей. На этот раз в центре внимания оказались легенды сцены — Татьяна Васильева и Станислав Садальский. Подробнее в материале «Радио 1».