«Я тебя не забуду»: МакSим рассказала о тяжелой утрате

МакSим (фото: Telegram @marina_maksim)
Певица МакSим (Марина Абросимова) о тяжёлой утрате, которую ей пришлось пережить.
Исполнительница хита «Отпускаю» рассказала, что ушёл из жизни музыкант Олег Прозетов из Казани. Именно с ним Марина записывала первые в своей карьере песни.
МакSим подчеркнула, что Олег долгие годы был её лучшим другом.
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МакSим подчеркнула, что Олег долгие годы был её лучшим другом.
«Уходят один за другим друзья. Олежка был со мной с самых первых шагов в музыке. Принимал участие в записи моих первых песен. С ним всегда было очень просто и весело. Спи спокойно, прекрасный музыкант, добрейший человек. Я тебя не забуду», – поделилась исполнительница.Олега Прозетова не стало 19 февраля. Ему было 58 лет.
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Анастасия Чинкова