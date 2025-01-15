Кашалоты вместо алкоголя: Нарколог прокомментировал новую зависимость певицы МакSим

МакSим (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Певица МакSим в новогодние выходные устроила себе рискованное развлечение: опустившись на дно океана, «контактировала» с гигантами-кашалотами.
Многие предполагают, что таким опасным образом певица пытается заменить свою алкогольную зависимость, ведь приближение к зубчатым хищникам дает острые ощущения — адреналин. Возможно ли адреналином заменить свою тягу к бокалу?
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что заместить алкогольную зависимость получением адреналина нельзя.
По его словам, алкогольную зависимость часто провоцируют психические заболевания.
Он отметил, что для избавления от зависимости требуется тщательная работа: пожизненная индивидуальная психотерапия, семейная психотерапия, контакт с группой взаимопомощи, а не замена одного на другое.
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Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что заместить алкогольную зависимость получением адреналина нельзя.
«Одного адреналина мало. Многие, называя себя «адреналиновыми наркоманами», с акулами плавают, ездят на сноуборде или на горных лыжах, покоряют Эверест и так далее. То есть загоняют себя в экстремальные условия. Другая часть зависимых активно начинает заниматься спортом — до фанатизма — переключается с одного вида зависимости на другой. Кто-то уходит в трудоголизм», — объяснил нарколог.
По его словам, алкогольную зависимость часто провоцируют психические заболевания.
«Например, пограничные расстройства личности, тревожно-фобические нарушения, обсессивно-компульсивные расстройства, которые люди часто пытаются купировать употреблением психоактивных веществ, в частности алкоголя. Даже популярное биполярное расстройство часто сопровождается употреблением алкоголя», — сказал врач.
Он отметил, что для избавления от зависимости требуется тщательная работа: пожизненная индивидуальная психотерапия, семейная психотерапия, контакт с группой взаимопомощи, а не замена одного на другое.
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Анастасия Бондарева