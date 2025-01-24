«Мы вовремя среагировали»: МакSим рассказала, как на неё с дочерью напали черепахи на Маврикии

МакSим (фото: соцсети)
Певица МакSим провела часть январских праздников на побережье Индийского океана, где ей удалось понаблюдать за борьбой двух черепах. Одна из них чуть не напала на звезду.
Артистка отправилась на остров Маврикий с младшей дочерью, 10-летней Марией. Они посетили сафари, однако поездка не осталась без приключений. МакSим вместе с ребёнком стали свидетельницами борьбы двух черепах.
Также МакSим удалось поплавать с китами. Она призналась, что это было очень мощно, но при этом она не испытывала страха – лишь спокойствие.
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«Честно, я и не думала, что самым ярким моментом на сафари будет... борьба двух черепах. Эти два гиганта, медленные и массивные, сначала выглядели довольно нелепо: они толкали друг друга, шевелились со скоростью улиток. Но в какой-то момент одна из них резко развернулась и понеслась в нашу сторону. И это было неожиданно! Я никогда не видела, чтобы черепахи могли так быстро передвигаться! К счастью, мы вовремя среагировали и никто не пострадал», – рассказала певица.
Также МакSим удалось поплавать с китами. Она призналась, что это было очень мощно, но при этом она не испытывала страха – лишь спокойствие.
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Анастасия Чинкова