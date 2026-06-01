«Я ухожу»: Эвелина Бледанс выращивает фрукты на российском курорте
Актриса Эвелина Бледанс выращивает виноград и персики на 10 га земли в Крыму
57-летняя Эвелина Блёданс осваивает сельскую жизнь. Актриса зарегистрировала фермерское хозяйство в родном Крыму и приобрела участок площадью десять гектаров. Об этом она рассказала в программе «Звёзды сошлись».
На двух гектарах уже заложили персиковый сад, ещё два отвели под столовый виноград. Проект требует значительных затрат. Пока на участке нет жилого дома, но есть коммуникации и электричество. Сейчас территорию благоустраивают и готовят к дальнейшему развитию.
«Я теперь ухожу на землю, ухожу в сельхоз», — поделилась артистка.Большую часть лета она планирует провести в Крыму, лично занимаясь посадками. Блёданс признаётся, что за участок ещё выплачивает долги, но уверена — покупка оправдана.
Все это имеет для неё и личное значение — знаменитость родилась в Ялте, там жили и похоронены её близкие. Вложения в крымскую землю она воспринимает как возвращение к корням.