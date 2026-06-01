«Я ухожу»: Эвелина Бледанс выращивает фрукты на российском курорте

Актриса Эвелина Бледанс выращивает виноград и персики на 10 га земли в Крыму

Эвелина Бледанс (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

57-летняя Эвелина Блёданс осваивает сельскую жизнь. Актриса зарегистрировала фермерское хозяйство в родном Крыму и приобрела участок площадью десять гектаров. Об этом она рассказала в программе «Звёзды сошлись».





На двух гектарах уже заложили персиковый сад, ещё два отвели под столовый виноград. Проект требует значительных затрат. Пока на участке нет жилого дома, но есть коммуникации и электричество. Сейчас территорию благоустраивают и готовят к дальнейшему развитию.





«Я теперь ухожу на землю, ухожу в сельхоз», — поделилась артистка.