«Совмещение»: Эвелина Блёданс раскрыла секрет, как отдыхать без отпуска

25 мая 2026, 17:27

Эвелина Блёданс сообщила, что совмещает работу с отдыхом вместо отпуска

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* @bledans)

Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс сообщила, что в последние годы не может позволить себе полноценный отпуск из-за высокой загруженности.





В беседе с Общественной Службой Новостей звезда рассказала, что нашла выход из этой ситуации.

«Сейчас у нас был гастрольный тур в замечательный город Киров, где мы выступили со спектаклем «Особенности национальной женитьбы». И всё это время мы гуляли по городу, наслаждались приятной компанией, занимались любимой работой. До этого я была в Петергофе, где шикарные сады, мы посетили красивые места в пригородах Петербурга. Словом, я научилась отдыхать даже во время рабочих поездок. И вроде как уже и отпуск особо не нужен», — пояснила Блёданс.