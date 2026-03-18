«Я ухожу»: Mona объявила о важном решении на фоне расставания с Джараховым

18 марта 2026, 06:02

Певица Mona объявила об уходе из соцсетей после расставания с Джараховым

Дарья Кустовская (Фото: Instagram* / @mona.chka)

Певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) сообщила, что прекращает вести аккаунты в социальных сетях. Решение артистка приняла после расставания с Эльдаром Джараховым.





Об этом звезда рассказала поклонникам в прощальном аудиосообщении. Со слезами на глазах она поделилась, что причиной ухода из соцсетей стали многочисленные публикации с разбором ее отношений с бывшим возлюбленным. Речь идет о непрошенных комментариях так называемых астрологов и тарологов, а также домыслы подписчиков. Все это оказалось для певицы сильным эмоциональным ударом.



«Эти посты анализируют натальные карты и прочую ерунду. Не могу это видеть постоянно. Эти какие‑то додумки… У меня не хватает нервов на это. Я ухожу из социальных сетей, потому что я не могу», — высказалась Mona.