«Я ухожу»: Mona объявила о важном решении на фоне расставания с Джараховым

Певица Mona объявила об уходе из соцсетей после расставания с Джараховым
Певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) сообщила, что прекращает вести аккаунты в социальных сетях. Решение артистка приняла после расставания с Эльдаром Джараховым.
Об этом звезда рассказала поклонникам в прощальном аудиосообщении. Со слезами на глазах она поделилась, что причиной ухода из соцсетей стали многочисленные публикации с разбором ее отношений с бывшим возлюбленным. Речь идет о непрошенных комментариях так называемых астрологов и тарологов, а также домыслы подписчиков. Все это оказалось для певицы сильным эмоциональным ударом.
«Эти посты анализируют натальные карты и прочую ерунду. Не могу это видеть постоянно. Эти какие‑то додумки… У меня не хватает нервов на это. Я ухожу из социальных сетей, потому что я не могу», — высказалась Mona.
Напомним, о расставании с Эльдаром Джараховым Mona объявила 14 марта, хотя пара приняла решение разойтись еще в декабре 2025 года. При этом артистка отметила, что они с бывшим возлюбленным остаются не врагами и не чужими людьми, а близкими, которым нужны «время и сепарация».