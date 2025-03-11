«Я умерла вместе с ним!»: певица Натали показала могилу мужа

Натали (Фото: Telegram @natali_star74)
Певица Натали сообщила о том, что 11 марта ее муж Александр Рудин, погибший в 2023 году, отпраздновал бы юбилей. Она показала свадебный снимок, а также фото могилы, где рядом есть место и для нее.
«11 марта! Сегодня Саше — 55! Было бы. Моему бесконечно любимому... На фото — начало и конец нашей сказочной истории. Но не любви! Да, конечно, та, прежняя, я умерла вместе с ним! В таком союзе по-другому и быть не может! Вторая часть памятника облегчила мне это понимание и подтверждение», — написала Натали в своем Telegram-канале.
По ее словам, сегодня она является уже другой женщиной. Тем не менее артистка отметила, что научилась понимать, что муж теперь находится в другом измерении и чувствовать его «в детях, в помощи и подсказках в делах, в знаках при знакомстве с новыми людьми».
Свадебное фото Натали и Александра Рудина (Фото: Telegram @natali_star74)
Могила Александра Рудина (Фото: Telegram @natali_star74)Наталья вышла замуж за Алексея, когда ей было 17 лет. В браке родилось трое детей. В 2021 году Алексей тяжело переболел COVID-19, после которого ему поставили диагноз «постковидная депрессия». В 2023 году мужчина умер.
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