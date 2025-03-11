Экзотическая внешность и необычное имя: от кого на самом деле Лера Кудрявцева родила сына и как он выглядит сейчас

Лера Кудрявцева и Жан Ленюк (Фото: Instagram*@leratv)
У известной телеведущей Леры Кудрявцевой двое детей: 34-летний сын Жан и 6-летняя дочка Мария. Старший ребенок звезды ведет настолько закрытый образ жизни, что о его существовании мало кто знает. О том, как живет и чем занимается сын знаменитой телеведущей Жан Ленюк, читайте в материале «Радио 1».
Ранний ребенок
В апреле 1990 года в семье барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка и 18-летней Леры Кудрявцевой родился сын. Новоиспечённая мать недолго размышляла над тем, как назвать своего ребёнка. В то время она была поклонницей актёра Жана-Клода Ван Дамма, и в честь него она решила назвать своего сына Жаном.
Когда ребёнку было всего два года, его родители приняли решение о разводе. В то время как мать делала карьеру, воспитанием мальчика до 16 лет занимались бабушка. Есть и другая версия детства Жана, которая утверждает, что Лера сама воспитывала ребенка и всегда была рядом с сыном. В любом случае, связь между матерью и сыном остаётся крепкой и по сей день.
Пошел по стопам звездной мамы
Юноша отучился в колледже при академии имени Плеханова, в этом же вузе получил диплом экономиста. Но, по словам Кудрявцевой, Жан долго не мог найти своё место в жизни, не знал, где применить свои знания и таланты. В какой-то период молодой человек работал с Оксаной Жуковой, сестрой Кудрявцевой, в её бизнесе.
После долгих поисков себя Кудрявцева оказала поддержку сыну и помогла ему устроиться на должность продюсера на телеканале НТВ. Ленюк и Кудрявцева работают на одном канале, но занимаются разными проектами, поэтому их встречи на работе происходят нечасто.
«Работать на телевидении я мечтал с детства. Правда, быть в кадре и брать интервью я не люблю, а вот заниматься организацией программы за кадром в качестве продюсера мне интересно. Так что теперь мы с мамой коллеги, правда, она работает на другом проекте», — цитирует слова Жана издание 7days.ru.
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Личная жизнь
Лера Кудрявцева с семьей (Фото: Instagram*@leratv)
Жан уже давно живет отдельно от своей звездной мамы. Телеведущая купила для сына квартиру поближе к своему дому, чтобы чаще видеться с сыном. Молодой человек женат на девушке по имени Анастасия. У них есть сын Лев, родившийся в 2018 году.
Так получилось, что Жан всего на три года младше мужа Леры Кудрявцевой, хоккеиста Игоря Макарова. Вторая дочка телеведущей родилась в том же году, что и ее внук Лев.
«Они вместе гуляют, тусуются, ходим в какие-то детские клубы», — делится телезвезда.
Скандал с Разиным
Бывший продюсер «Ласкового мая» публично усомнился в отцовстве Сергея Ленюка, указав на то, что Жан совсем не похож на отца. Лера Кудрявцева даже воспользовалась помощью адвоката, которого ей посоветовал Филипп Киркоров, чтобы доказать свою правоту и установить отцовство бывшего супруга. Но до суда дело не дошло. Лера Кудрявцева последовала совету Аллы Пугачёвой и решила не тратить время на выяснение отношений с теми, кто пытался пиариться на ее имени.
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