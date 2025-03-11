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Экзотическая внешность и необычное имя: от кого на самом деле Лера Кудрявцева родила сына и как он выглядит сейчас

Лера Кудрявцева и Жан Ленюк (Фото: Instagram*@leratv)

Лера Кудрявцева и Жан Ленюк (Фото: Instagram*@leratv)

У известной телеведущей Леры Кудрявцевой двое детей: 34-летний сын Жан и 6-летняя дочка Мария. Старший ребенок звезды ведет настолько закрытый образ жизни, что о его существовании мало кто знает. О том, как живет и чем занимается сын знаменитой телеведущей Жан Ленюк, читайте в материале «Радио 1».

Ранний ребенок


В апреле 1990 года в семье барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка и 18-летней Леры Кудрявцевой родился сын. Новоиспечённая мать недолго размышляла над тем, как назвать своего ребёнка. В то время она была поклонницей актёра Жана-Клода Ван Дамма, и в честь него она решила назвать своего сына Жаном.

Когда ребёнку было всего два года, его родители приняли решение о разводе. В то время как мать делала карьеру, воспитанием мальчика до 16 лет занимались бабушка. Есть и другая версия детства Жана, которая утверждает, что Лера сама воспитывала ребенка и всегда была рядом с сыном. В любом случае, связь между матерью и сыном остаётся крепкой и по сей день.

Пошел по стопам звездной мамы


Юноша отучился в колледже при академии имени Плеханова, в этом же вузе получил диплом экономиста. Но, по словам Кудрявцевой, Жан долго не мог найти своё место в жизни, не знал, где применить свои знания и таланты. В какой-то период молодой человек работал с Оксаной Жуковой, сестрой Кудрявцевой, в её бизнесе.

После долгих поисков себя Кудрявцева оказала поддержку сыну и помогла ему устроиться на должность продюсера на телеканале НТВ. Ленюк и Кудрявцева работают на одном канале, но занимаются разными проектами, поэтому их встречи на работе происходят нечасто.

«Работать на телевидении я мечтал с детства. Правда, быть в кадре и брать интервью я не люблю, а вот заниматься организацией программы за кадром в качестве продюсера мне интересно. Так что теперь мы с мамой коллеги, правда, она работает на другом проекте», — цитирует слова Жана издание 7days.ru.

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Личная жизнь


Лера Кудрявцева с семьей (Фото: Instagram*@leratv)

Жан уже давно живет отдельно от своей звездной мамы. Телеведущая купила для сына квартиру поближе к своему дому, чтобы чаще видеться с сыном. Молодой человек женат на девушке по имени Анастасия. У них есть сын Лев, родившийся в 2018 году.

Так получилось, что Жан всего на три года младше мужа Леры Кудрявцевой, хоккеиста Игоря Макарова. Вторая дочка телеведущей родилась в том же году, что и ее внук Лев.

«Они вместе гуляют, тусуются, ходим в какие-то детские клубы», — делится телезвезда.

Скандал с Разиным


Бывший продюсер «Ласкового мая» публично усомнился в отцовстве Сергея Ленюка, указав на то, что Жан совсем не похож на отца. Лера Кудрявцева даже воспользовалась помощью адвоката, которого ей посоветовал Филипп Киркоров, чтобы доказать свою правоту и установить отцовство бывшего супруга. Но до суда дело не дошло. Лера Кудрявцева последовала совету Аллы Пугачёвой и решила не тратить время на выяснение отношений с теми, кто пытался пиариться на ее имени.


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Любовь с узбеком, свадьба с самодуром и роман с женатым актёром: что пережила Мария Аронова, чтобы обрести счастье
11 марта 2025, 17:25

Мария Аронова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка РФ Мария Аронова перевоплощалась на сцене и в Екатерину II в спектакле «Царская охота», и в смешную и обаятельную начальницу монастырского пансиона в «Мадемуазели Нитуш», а в спектакле «Мёртвые души» актриса исполняет несколько ролей. Стоит вспомнить её игру в фильме «Батальонъ» — Аронова предстала в образе жёсткой русской женщины-офицера Марии Бочкарёвой, возглавлявшей женский батальон смерти.
Словом, Мария Аронова чувствует себя в профессии как рыба в воде, её актёрская карьера сложилась более чем удачно. Однако, что касается действительности, артистке пришлось испытать удары судьбы. О том, что пережила Аронова, читайте в материале «Радио 1».

Выбрала актёрство, а не свадьбу


Когда Марии Ароновой было 14, она влюбилась в 28-летнего аспиранта по имени Улугбек, который прекрасно танцевал и владел искусством восточной борьбы. Вместе они стали мечтать о большой семье. Улугбек стал частым гостем в доме Ароновых. Вскоре он сделал Марии предложение руки и сердца. Она забросила все свои увлечения, представляя себя образцовой женой, и с нетерпением ожидала свадьбы. Мать Ароновой Людмила Петровна не противилась её выбору так рано выйти замуж.

«Какие у неё были варианты? Запереть меня? Я всё равно бы сбежала! Я мечтала о большом доме, где стану хозяйкой и матерью множества детишек. Единственная преграда — нужно было дождаться 16-летия», — вспоминала актриса.
Вскоре в Москву приехали сваты со стороны Улугбека, а в городе Ургенче, где он вырос, родственники начали строить дом для будущей семьи.

Мария Аронова (Фото: Instagram*, @aronova_masha)

До свадьбы оставалось полгода, когда Мария решила в последний раз отдохнуть с ровесниками и отправилась в лагерь. Там она окунулась в насыщенную творческую жизнь, которая полностью её поглотила, заставив забыть о своём женихе. Больше Мария не хотела быть домохозяйкой, она мечтала о сцене. Вернувшись в Москву, Аронова сразу призналась жениху, что больше его не любит.

«Улугбек стоял на коленях, и обливаясь слезами, умолял не бросать его, а я не чувствовала ни жалости, ни сожаления», — рассказывала артистка.
Спустя годы, встретившись с Улугбеком в Москве, Мария увидела фотографию его семьи и узнала, что он до сих пор хранит её портрет как дорогую память об их отношениях, а его родственники гордятся, что знакомы с известной актрисой.

Жизнь с нерадивым мужем и болезнь матери


Когда Мария Аронова училась в Театральном институте имени Бориса Щукина, она стала встречаться с Владиславом Гандрабурой. Вскоре актриса обнаружила, что ждёт от него ребёнка. Эта новость ошарашила молодого человека, из-за чего он временно прервал отношения с ней. После выписки из роддома Мария с удивлением увидела Владислава, ожидающего её у двери. Семья Ароновой приняла Гандрабуру, они стали жить в одном доме.

Мария Аронова в роли начальницы монастырского пансиона в спектакле «Мадемуазель Нитуш» (Фото: официальный сайт Театра им. Евгения Вахтангова)

Несмотря на рождение сына, которого назвали в честь Владислава, он, как и раньше продолжал вести себя безответственно: часто отсутствовал, приезжал и уезжал, когда ему вздумается. Матери Марии пришлось уволиться из библиотеки, чтобы заботиться о внуке. Через два года, прислушавшись к мнению Людмилы Петровны, Аронова решила расстаться с Владиславом, который не только не помогал ей, но и начал проявлять агрессию — поднимать на неё руку.

Вскоре мама актрисы заболела: у неё диагностировали рак. Болезнь прогрессировала быстро, увы, Людмила Петровна умерла.

Иллюзия семейного счастья


Мария Аронова хотела растить сына в полноценной семье. Две попытки наладить семейную жизнь оказались неудачными. Первым избранником актрисы был программист Алексей, которого она не любила. Мария надеялась, что он сможет стать опорой для её сына и заменить ему отца. Но спустя год, осознав, что эти отношения не приносят им счастья, они приняли решение расстаться.

Мария Аронова (Фото: Instagram*, @aronova_masha)

Затем у Марии были отношения с женатым актёром Валерием Афанасьевым. Он два месяца жил у Ароновой на полном её содержании из-за проблем с работой, а потом, раскаявшись, вернулся к жене и детям. После этих событий у Марии началась чёрная полоса: у неё украли сумку с деньгами, потом ограбили её квартиру. Кроме того, артистка заразилась гепатитом и чудом выжила.

Заботливый и преданный супруг


После ограбления Мария обратилась за помощью к своему другу Евгению Фомину, руководителю транспортного отдела Театра им. Евгения Вахтангова (Мария Арона работает в нём с 1994 года). Его поддержка переросла в заботу, он стал её провожать после работы и одаривать вниманием. Со временем Мария увидела в нём надёжного спутника и отца для своего сына, который стал называть его папой. Вскоре они стали жить вместе.

Евгений полюбил её сына и мечтал о собственных детях. В 2004 году у них родилась дочь Серафима.

Мария Аронова с сыном Владиславом, дочерью Серафимой и внучкой Антониной (Фото: Instagram*, @aronova_masha)

Прожив вместе 20 лет, Мария и Евгений решили узаконить свои отношения. Они поженились в 2018 году, и по словам Ароновой, свадьба состоялась благодаря рекомендациям священника и её инициативе. Пусть и актриса содержит всю семью, она нисколько не умаляет заслуги мужа, который в своё время сделал всё возможное для её комфорта и благополучия семьи. Именно Евгений занимался воспитанием детей и заботился о них, пока она была занята на съёмках и в театре, по сути, заменив им мать.

Ароновой 53!


Сегодня актриса празднует свой день рождения. Мария счастлива, ведь рядом с ней любящий её муж, а также сын и дочь, чьё благополучие для неё превыше собственного.

Мария Аронова с внучкой Антониной (Фото: Instagram*, @aronova_masha)

Владислав пошёл по стопам Марии и стал актёром, они вместе играют в спектакле «Мёртвые души». Дочь Серафима выбрала медицинскую специальность. А ещё Аронова обожает свою внучку Антонину, дочь Владислава. Некоторые фотографии с ней актриса выкладывала на странице в Instagram*.

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«Как Бог даст»: Алсу рассказала о личной жизни
Алсу сейчас вся в работе и ей не до личной жизни
11 марта 2025, 17:13

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

У певицы Алсу Абрамовой сейчас слишком много работы, чтобы думать о личной жизни. Об этом она рассказала бьюти-обозревателям портала «Страсти».
«Я сейчас в работе вся, у меня записи, съемки ежедневные. Они придают мне силы и бодрость духа. А мужчины у меня нету, некогда», — прокомментировала исполнительница.
При этом она допустила, что, возможно, когда-нибудь родит еще одного малыша, а сейчас у нее есть вдохновение, которое женщина черпает в своих детях.

«Как Бог даст. Я не могу предсказать», — резюмировала собеседница.

Перед этим Алсу рассказывала, что она думает про возможную свадьбу старшей дочери. Детали знаменитость раскрыла в рамках премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

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Владимир Пресняков и Наталья Подольская сообщили о переезде в большой особняк
11 марта 2025, 16:50

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Пресняков и Наталья Подольская сообщили о переезде в большой особняк. Об этом пишет «7Дней.ru».
По словам супругов, они уже десять лет живут в особняке, в котором им перестало хватать места. Уточняется, что исполнители намерены построить новый большой дом в том же поселке.

Пресняков отметил, что нормально относится к предстоящим большим тратам. Стоит отметить, что дети звездной пары не рады переезду в другой особняк.

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«Возникают моментики»: Алсу про свадьбу старшей дочери
Алсу призналась, что свадьба ее старшей дочери пока не предстоит
11 марта 2025, 15:49

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Певица Алсу Абрамова заявила, что свадьба ее старшей дочери Сафине пока не предстоит, поскольку она вовсю занята учебой. Подробностями исполнительница поделилась на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».
«Я считаю, что не нужно торопиться в таких вопросах. Нужно испытать свои отношения в быту, потому что возникают какие-то моментики. Я современный человек в этом смысле. Но у них есть папа, который более строгих нравов, поэтому пусть там уж сами решают… Мы близки с моими дочками, они мне все рассказывают, но свадьба нам не предстоит пока», — сказала знаменитость.
Сафину увлекает медицина и наука, поэтому на отношения у нее попросту нет времени. Алсу резюмировала, что не будет торопить дочек со вступлением в брак.

Ранее о женщинах высказался певец Ярослав Дронов (SHAMAN).

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#семья
#новости
#дети
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«Подарил цветы кому надо»: объявивший о романе с Екатериной Мизулиной SHAMAN высказался о женщинах
Объявивший о романе с Екатериной Мизулиной SHAMAN раскрыл, как балует избранницу
11 марта 2025, 15:42

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 9 марта объявил о своих отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. В разговоре с Teleprogramma.pro исполнитель рассказал, как балует возлюбленную и дорогих для себя женщин.
Артист отметил, что самым важным для женщин является внимание. По его мнению, цветы, подарки «без повода» и просто спонтанные звонки — это лучшее проявление внимания.

«Как правило, я не люблю радоваться по щелчку. Например, сегодня у нас 8 Марта или 23 Февраля — радуемся. А может, я 25 февраля или 7 марта чувствую внутренний порыв отправить букет маме. Вот просто, без повода… Цветы, внимание, телефонные звонки без повода — это самое прекрасное», — подчеркнул SHAMAN.

На вопрос о том, кому он подарил цветы на Международный женский день, исполнитель ответил: «Подарил кому надо».

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