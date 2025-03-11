Киркоров раскрыл причину своего сильного похудения

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
В последнее время многие спрашивают у Филиппа Киркорова, почему он так похудел, а некоторые даже заподозрили некую болезнь у артиста. Однако на самом деле все оказалось проще простого: король российской эстрады следит за питанием и много занимается спортом.
«Занятия спортом никто не отменял. Я встаю в 7 утра, с 7 до 10 утра — дорожка, кардио. Я железо не тягаю, ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Я правильно питаюсь: белок, железо. Я сладкое исключил», — рассказал Киркоров в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
На сегодняшний день король российского шоу-бизнеса сбросил уже 30 килограмм и весит 86 кг. Он признался, что отлично себя чувствует и может простоять в планке пять минут.
Больше 30 лет Киркоров собирает огромные концертные залы и, кроме знаменитых хитов, удивляет зрителей своими экстравагантными нарядами и атрибутами роскоши. Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что Филиппу Киркорову по всем внешним и внутренним признакам соответствует статус короля эстрады.
Читайте также:
«Это позор для страны»: хейтеры требуют, чтобы Киркоров убрался со сцены
Дочь Филиппа Киркорова вышла на связь после жалоб директора элитной школы в Дубае
Психоаналитик предупредила, что дети Филиппа Киркорова обречены на драмы в будущем
Элина Позднякова