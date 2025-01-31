«Я устала от скандалов»: Федосеева-Шукшина обратилась к дочерям и обвинила их в попытке завладеть ее имуществом

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из программы «Судьба человека»)
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина сделала заявление на фоне судебных разбирательств по авторским правам на произведения её покойного мужа, писателя Василия Шукшина.
«Я хочу обратиться к своим дочерям, особенно к Марии. Мне 86 лет! Я устала от судов, скандалов, обманов и попыток завладеть моим имуществом в последние годы!» — поделилась артистка в беседе с изданием «МК».
Федосеева-Шукшина не понимает, почему её любимая дочь стремится получить её долю авторских прав и находит «свидетелей» против неё в суде. Актриса подчеркнула, что не передавала наследство мужа никому и не собирается этого делать.
«Это моё и будет моим, пока я жива. Это — правда. Я не буду судиться ни с Ольгой, ни с Марией: они мои дочери. И я прошу их только об одном: о правде и справедливости!» — заявила 86-летняя актриса.Напомним, 10 января стало известно, что родственники Федосеевой-Шукшиной едва не устроили драку у здания суда, куда прибыли по делу о разделе авторских прав на произведения писателя. Конфликт разгорелся между двоюродной сестрой актрисы Татьяной и её дочерью Ольгой.
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