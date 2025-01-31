«Расписание моего члена»: Natan жестко ответил Водонаевой, обвинившей его в интиме с Лерчек

Natan (Фото: соцсети)
Накануне Алена Водонаева заявила, что Лерчек, певица Бьянка и Natan не совсем честны в своих заявлениях о взаимоотношениях на реалити-шоу. Несмотря на их заверения о том, что близости между ними не было, Алена утверждает, что ситуация выглядит иначе.
Модель отметила в программе «Шортсы», что по ее данным, участники шоу не просто перецеловались. Водонаева призвала девушек не приукрашивать свои истории в интервью, добавив, что у нее есть свои источники информации.
Natan не оставил без внимания высказывание Алены и ответил ей в том же духе в личном телеграм-канале.
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Natan не оставил без внимания высказывание Алены и ответил ей в том же духе в личном телеграм-канале.
«Еще один человек, у которого есть информация и расписание моего члена. Где он был, в каком человеке и в какое время. Доброго дня, дорогие!»Читайте также:
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Анастасия Хохлова