Тенденция к разводам: Тодоренко высказалась о своем браке с Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: соцсети)
Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов ведут старательную работу над своими отношениями для сохранения брака. Об этом телеведущая рассказала «ТН Звезды».
«Сейчас есть неприятная тенденция к разводам и беречь отношения — это, наверное, самое важное для меня», — сказала Тодоренко.Звезда телеэкрана подчеркнула, что бывает всякое: Влад может вспылить, а Регина — закипеть. Вместе с тем, по словам Тодоренко, их маленький росток дал «большие корни». Знаменитости всецело поддерживают друг друга.
«…Мы знаем, что играем на одном поле, мы в одной команде», — резюмировала селебрити.
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