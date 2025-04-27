«Я в сумасшедшей форме!»: безработный Дмитрий Тарасов захотел вернуться в «Локомотив», из которого ушёл со скандалом

Дмитрий Тарасов (фото: Telegram @tarasovdima23)
Несколько лет назад Дмитрий Тарасов уверял, что ушёл из профессионального спорта ради семьи. Однако теперь футболист заявляет, что лишь приостановил карьеру.
Сейчас Тарасов активно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. При этом, оставшись без работы, он ждёт новых предложений, которых пока нет.
После этого инцидента «Локомотив» принял решение не продлевать контракт с Тарасовым, посчитав его ненадёжным человеком.
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«Пока я ещё не завершил карьеру. Я действующий профессиональный футболист. Если нужен, готов перейти. Но предложений что‑то нет. Первую лигу, РПЛ. „Локомотив“ рассмотрю. Я готов, я в сумасшедшей форме!», – высказался 38-летний спортсмен, слова которого приводит StarHit.Но напомним, что ушёл Тарасов из «Локомотива» со скандалом. Он решил судиться с футбольным сообществом из-за травмы ноги – хотел компенсировать средства, потраченные на лечение за границей, хотя изначально заявил, что берёт это на себя и ничего не требует от клуба.
После этого инцидента «Локомотив» принял решение не продлевать контракт с Тарасовым, посчитав его ненадёжным человеком.
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Анастасия Чинкова