«Я вижу себя бабушкой»: Глюкоза прокомментировала слухи о беременности дочери

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Дочь певицы «Глюкозы» (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) 17-летняя Лидия не беременна. Об этом знаменитость сообщила на телеканале «Муз-ТВ» в шоу «Сплетни-шейкер».
«Сегодня утром виделись, животик плоский. Она не беременна. Конечно, я была бы счастлива быть бабушкой. Я вижу себя бабушкой. Я знаю, какой буду бабушкой. Но мне кажется, что рановато. Все должно быть постепенно», – сказала исполнительница.
До этого в сети появились слухи, что девочка-подросток находится в интересном положении. К слову, Лидия пошла по маминым стопам и занимается музыкальной карьерой. Ради этого она даже решила учиться дома, перестав посещать школу. Кроме того, девочка хочет жить отдельно от матери, у нее уже есть молодой человек, которому она призналась в любви в марте.
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