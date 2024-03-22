В России связали рост продажи тестов на беременность со стабилизацией ситуации в стране

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С начала 2024 года россияне потратили на приобретение тестов на беременность 612 млн рублей, об этом свидетельствуют данные DSM Group.
Сумма стала рекордной по сравнению с прошлыми годами. За первые десять недель 2023 года, аптеки продали около 3,5 миллиона тестов, тогда как в текущем году эта цифра уже превысила 4 миллиона.
По мнению экспертов, такая тенденция обусловлена стабилизацией ситуации в стране.
Прежде демограф о намерениях поднять рождаемость за шесть лет.
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Анастасия Хохлова