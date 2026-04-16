«Привет — пока»: Аврора Киба раскрыла, как общается с экс-возлюбленным Лепсом

16 апреля 2026, 20:00

Аврора Киба объяснила, почему свела общение с Григорием Лепсом к минимуму

Экс‑невеста Григория Лепса Аврора Киба перестала скрывать роман с Рустамом Гаджиевым в начале апреля и дала редкий комментарий о новых отношениях.





На Московском кинофестивале в беседе с изданием Super девушка рассказала, как теперь общается с бывшим. Она подчеркнула: близкий контакт проявил бы неуважение к её нынешнему избраннику.

«Я в новых отношениях. Я счастлива абсолютно. Я считаю, что немножко неуважительно по отношению к своему мужчине [было бы близко общаться]. Просто дружеские: «Привет — пока», — пояснила Киба.

«Каждый день я просыпаюсь, и [он говорит]: «Доброе утро, моя королева, моя любимая». Мне этого, честно говоря, вполне хватает», — добавила она.