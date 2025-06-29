«Я живу, чтобы ты улыбалась»: Павел Воля трогательно поздравил Ляйсан Утяшеву с юбилеем
Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с 40-летием
Павел Воля в числе первых поздравил жену с днем рождения. Юморист посвятил Ляйсан Утяшевой трогательный текст и опубликовал его в своем телеграм-канале.
«Самая лучшая девочка на свете, сегодня у тебя день рождения. Важная дата. <…> Твоя улыбка обезоруживает, твой смех — лучшая музыка», — заверил муж знаменитой гимнастки.Резидент Comedy Club подчеркнул, что никому неизвестно, насколько его супруга наивная, добрая и нежная. Но самыми проникновенными оказались слова о том, насколько глубокие чувства к Ляйсан испытывает он сам.
«Я живу, чтобы ты улыбалась. И я вижу твою улыбку каждый день. И я буду делать все, чтобы так продолжалось всегда», — заключил актер.Павел поблагодарил любимую женщину за время, проведенное вместе, а также выразил желание провести с ней остаток своей жизни. Напомним, накануне, 28 июня, спортсменке исполнилось 40 лет.