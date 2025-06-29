Анну Снаткину сбила машина во время съёмок сериала «Татьянин день»
Журналист сбил на машине Анну Снаткину во время съёмок сериала «Татьянин день»
Актриса Анна Снаткина призналась, что во время съёмок сериала «Татьянин день» она попала под колёса машины. Эту историю артистка рассказала в интервью Надежде Стрелец.
По словам Анны, перед окончанием съёмок картины она сломала ногу, а после её сбил на машине преследовавший журналист.
«<…> весь последний месяц работала со сломанной ногой. <…> Когда пришло время снимать гипс, меня в больницу повёз папа. По дороге он заметил, что нас кто-то преследует. <…> От выхода из больницы до того места, где стояла наша машина, — там такой промежуток дороги. Я начала переходить. <…> И они в этот момент меня просто сбивают на машине», — рассказала Снаткина.Она добавила, что всё обошлось — отец актрисы «успел вытащить её из-под колес».
Анна решила не оставлять назойливых журналистов без наказания. Подав иск, артистка выиграла суд. Человек, сбивший её, больше не может заниматься журналистикой и остался без водительских прав.