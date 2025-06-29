Анну Снаткину сбила машина во время съёмок сериала «Татьянин день»

29 июня 2025, 15:53

Журналист сбил на машине Анну Снаткину во время съёмок сериала «Татьянин день»

Анна Снаткина (Фото: ВКонтакте, @snatkina_official)

Актриса Анна Снаткина призналась, что во время съёмок сериала «Татьянин день» она попала под колёса машины. Эту историю артистка рассказала в интервью Надежде Стрелец.





По словам Анны, перед окончанием съёмок картины она сломала ногу, а после её сбил на машине преследовавший журналист.

«<…> весь последний месяц работала со сломанной ногой. <…> Когда пришло время снимать гипс, меня в больницу повёз папа. По дороге он заметил, что нас кто-то преследует. <…> От выхода из больницы до того места, где стояла наша машина, — там такой промежуток дороги. Я начала переходить. <…> И они в этот момент меня просто сбивают на машине», — рассказала Снаткина.