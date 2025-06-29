«У меня за спиной два развода»: SHAMAN раскрыл, собирается ли делать предложение Мизулиной

29 июня 2025, 15:31

SHAMAN высказался о предложении Екатерине Мизулиной

SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN раскрыл, когда сделает предложение своей возлюбленной Екатерине Мизулиной. Подробностями отношений с главой Лиги безопасного интернета он высказался в эфире программы «Судьба человека».





Беседуя с ведущим Борисом Корчевниковым, Ярослав Дронов поддержал мнение многих поклонников, которые указывают на внешнее сходство артиста с его избранницей. Также SHAMAN заявил, что Мизулина разделяет с ним взгляды на жизнь и общественную деятельность.



На популярный вопрос аудитории о том, просил ли уже певец руку и сердце Екатерины у её матери, он ответил, что говорить об этом пока рано.





«Мы на старте отношений, пока до этого дело не дошло. Но всё развивается. Тут не нужно торопить события, вы же понимаете, у меня за спиной два развода...», – отметил Дронов.