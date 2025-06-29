«У меня за спиной два развода»: SHAMAN раскрыл, собирается ли делать предложение Мизулиной
SHAMAN высказался о предложении Екатерине Мизулиной
Певец SHAMAN раскрыл, когда сделает предложение своей возлюбленной Екатерине Мизулиной. Подробностями отношений с главой Лиги безопасного интернета он высказался в эфире программы «Судьба человека».
Беседуя с ведущим Борисом Корчевниковым, Ярослав Дронов поддержал мнение многих поклонников, которые указывают на внешнее сходство артиста с его избранницей. Также SHAMAN заявил, что Мизулина разделяет с ним взгляды на жизнь и общественную деятельность.
На популярный вопрос аудитории о том, просил ли уже певец руку и сердце Екатерины у её матери, он ответил, что говорить об этом пока рано.
«Мы на старте отношений, пока до этого дело не дошло. Но всё развивается. Тут не нужно торопить события, вы же понимаете, у меня за спиной два развода...», – отметил Дронов.Вместе с тем он добавил, что ему удалось найти общий язык с мамой Екатерины. Они начали общаться после похода на оперу «Князь Владимир» и с тех пор находятся в тёплых отношениях.
Также Ярослав отметил, что Екатерина прекрасная хозяйка, которая очень вкусно готовит и всегда встречает его в платье.