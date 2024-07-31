Заявила об изнасиловании и оказалась в розыске: как многодетную мать из Дома-2 «травят» бывшие

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Последние 10 месяцев были непростыми для бывшей участницы проекта «Дом-2» Юлии Колисниченко-Салибековой. Она обвинила бывшего возлюбленного Оганеса Ванояна в насилии, но тот подал на неё в суд за клевету и начал преследовать.
История знакомства
Оганес и Юлия познакомились совершенно случайно в Смоленской области. В тот день экс-участница телестройки Юлия Салибеков попала в аварию — её машина вылетела в кювет.
«Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто переживал. Очень много было звонков и сообщений. Действительно, такая ситуация очень необычная, нестандартная», — сказала Юлия на видео в своем телеграм-канале.
Оганес был свидетелем этого ДТП. Он бросился на помощь: вызвал эвакуатор, а затем отвёз девушку и её детей в гостиницу, в которой работал. После такого необычного знакомства между Оганесом и Юлией завязался роман, они провели вместе несколько дней. Однако за столь короткое время между ними произошёл конфликт, который привёл к вмешательству правоохранительных органов. Девушка обвинила своего нового возлюбленного в серьёзном преступлении.
«Полтора месяца спустя она приезжает и пишет на меня заявление о том, что я её изнасиловал», — рассказывал Оганес.
Угрозы и запугивание
Узнав нового друга получше, девушка попросила его помочь ей проучить бывшего мужа Тиграна Салибекова. Ваноян рассказал, как однажды Юлия, спросила у него:
«Я смотрю, по твоим татуировкам видно, что ты был судим?». Он ответил: «Да, я был судим. Было дело по молодости». Тогда она сказала: «У меня есть бывший муж, он меня терроризирует. Давай ты мне поможешь подкинуть ему наркотики, а я тебе заплачу за это».
Оганес отказался участвовать в сомнительной схеме. После этого девушка уехала в Москву, а через полтора месяца написала на него заявление, обвинив в изнасиловании и шантаже. По словам Ванояна, она также угрожала ему.
«Я твою морду везде покажу. Я в пиаре — Бог, богиня. И занимаюсь этим больше 10 лет. Я тебе такую рекламу сделаю, ты офигеешь», — писала Юлия.
После написанного заявление, Оганес потерял работу и оказался под угрозой нового срока. Однако в ходе разбирательств стражи порядка не нашли состава преступления и уголовное дело в отношении Оганеса Ванояна возбуждать отказались.
Судебные разбирательства
Юлия хотела наказать Оганеса, но сама столкнулась с серьёзными проблемами с законом — мужчина тоже написал на неё заявление. Против девушки завели уголовное дело.
«Сейчас я в федеральном розыске, у меня подписка о невыезде. Как такое могло произойти? Я не нарушала закон. Оганес меня терроризирует, я не могу поменять номер телефона, потому что там все мои рабочие контакты, я занимаюсь рекламой уже 12 лет. К тому же, ко мне привязано всё. Это не просто ссора между девочкой и мальчиком, а что-то серьёзное происходит в Гагаринском управлении. Я не видела материала, не писала объяснительную, а мне уже избирают меру пресечения. Как так?» — возмущается Колисниченко-Салибекова.
31 июля звезда «Дома-2» поехала на допрос. Она заявила о готовности дать любые показания, лишь бы обидчик оставил её в покое.
«У меня нет денег на хорошего адвоката или телохранителей. Прошу просто подъехать туда мужчин и защитить меня. Потому что можно брызнуть кислотой в лицо, проколоть колёса, пока я там буду, чтобы, когда вернусь с детьми, я разбилась. Этого я боюсь», — говорит Юлия.
Сейчас у Юлии почти нет клиентов, которые бы покупали у неё рекламу, так как на заказчиков сразу же обрушивается поток негатива. В социальных сетях создаются чаты, где пользователи высмеивают детей девушки.
«Они одержимы идеей разрушить мою жизнь, оставить без дохода и средств к существованию, чтобы мы с сыновьями голодали», — сообщила Колисниченко-Салибекова со слезами на глазах.
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