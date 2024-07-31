Заявила об изнасиловании и оказалась в розыске: как многодетную мать из Дома-2 «травят» бывшие

Покинувшая Россию телеведущая Татьяна Лазарева* не смогла найти постоянного источника дохода за рубежом и стала продавать на аукционе свои личные вещи. Пользователи Сети раскритиковали артистку за ее антироссийскую позицию и оскорбительно выразились о ее деятельности в Европе. О том, как живет Лазарева* и что о ней говорят бывшие коллеги по сцене – в материале «Радио 1».