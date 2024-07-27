«Дама легкого поведения»: как Алсу намерена оставить мужа без жилья и отказ суда разводить Абрамова

Тема развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым продолжает обсуждаться не только среди поклонниц певицы, но и является предметом внимания многих публичных деятелей. ​О ​том, почему суд отказался разводить Абрамова и как Алсу намерена оставить супруга без жилья, в материале «Радио 1».