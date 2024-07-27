«Дама легкого поведения»: как Алсу намерена оставить мужа без жилья и отказ суда разводить Абрамова

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Тема развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым продолжает обсуждаться не только среди поклонниц певицы, но и является предметом внимания многих публичных деятелей. О том, почему суд отказался разводить Абрамова и как Алсу намерена оставить супруга без жилья, в материале «Радио 1».
Суд отказался разводить Алсу и Яна Абрамова
Развод пары должен был завершиться еще месяц назад, в день рождения певицы, но суд уже дважды перенес заседание.
Певица Алсу подала на развод
По информации Mash, 26 июля суд дал паре время до 22 августа 2024 года, чтобы пересмотреть решение.
Между тем ни Алсу, ни Ян на это заседание не явились. Певица уехала на отдых во Францию, а Абрамов прислал вместо себя адвоката Александра Добровинского. Общаясь с прессой, специалист заявил, что его клиент не желает разводиться.
«Ян настаивает на браке. Он хочет жить вместе. Все-таки 18 лет вместе, трое детей. Сегодня разговор идет о том, что у нас период примирения в бракоразводном процессе. Но, к сожалению, Алсу подала в Савеловский суд на раздел имущества. Посмотрим, что из этого получится, но хочется сохранить брак Яну», – передает слова юриста Starhit.
Паре предстоит разделить имущество, которое включает в себя роскошные квартиры в Москве и Лондоне, особняк на Рублевке и поместье с 14 спальнями и конюшней в Крыму.
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Что касается причин развода, то Добровинский затруднился дать ответ.
«Что побудило Алсу на это, большая загадка. Женщины очень часто разводятся из-за своих фантазий, сплетен, настроения. Я знаком с Яном много-много лет. Ни разу не видел его с другой женщиной. Мы встречались в разных местах: в клубах, ресторанах, на отдыхе, и я ни разу не слышал от него, чтобы он сказал проходящей мимо "красивая женщина"», – заявил он.
Ранее бизнесмен решил отказаться от имущества и недвижимости на сумму 2,5 миллиарда рублей в пользу Алсу и детей, но певица отказалась от его предложения.
Добровинский заверил, что Ян в любом случае намерен содержать детей и выплачивать алименты сверх установленной судом суммы.
«Эскортницы разрушают семью»: Вероника Степанова винит в скандале Анастасию Решетову
Известная психолог Вероника Степанова поддержала обвинение Алсу в адрес Анастасии Решетовой и назвала модель эскортницей, что последнюю возмутило.
«Если честно, я не успела отследить, в какой именно момент мир заполонили эскортницы. Вероятно, с появлением соцсетей. Да, определенно, при помощи именно этой, хитрораскручиваемой площадки дамы "легкого поведения" быстро смекнули, как повыгоднее продать свою оттопыренную попу. Причем, до боли печально, что в оборот идут не только возрастные папики или сынки богатых родителей, но и самые что ни на есть обычные семейные мужики», – заявила Вероника.
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Психолог подчеркнула, что обманутые супруги вынуждены страдать, в то время как виновницы разлуки не испытывают даже моральных угрызений совести.
«Как-то несправедливо получается, жена несет на себе тяготы и заботы семейной жизни: рожает и воспитывает детей, работает, делает ремонт, создает чистоту и домашний уют, а какие-то, прости Господи, прошмандовки, разрушают семью, снимая все сливки», – подчеркнул Степанова.
Она напомнила, что сейчас в России, согласно статистике, более двух миллионов женщин не получают алименты от бывших мужей.
Анастасия Решетова подала в суд на Веронику Степанову. Психолог наняла адвоката Катю Гордон для представления ее интересов в суде. Правозащитница пообещала разобраться, действительно ли Анастасия была эскортницей.
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