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«Разбить бутылку об голову? Легко!»: Безруков устроил шоу на уроке дочки Маши, поразив детей мастерством

Сергей Безруков сходил на урок дочке и разбил себе бутылку об голову на видео
Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

Известный актер РФ Сергей Безруков удивил школьников необычным уроком и выложил в Instagram* видео своего «трюка». Актер заглянул в класс к своей восьмилетней дочке Маше и устроил настоящий мини-спектакль. Звезда кино не просто рассказал о своей профессии, а показал в действии один из самых эффектных кинотрюков — разбивание бутылки о голову.

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

Безруков пришел в школу в рамках профориентационного урока. Стоя у школьной доски, он объяснил детям, как в кино снимают сцены с драками, и раскрыл секрет «опасного» трюка. Оказалось, что стеклянные бутылки в кадре — не настоящие. Их делают из сахарного стекла: оно легкое, легко разбивается и совершенно безопасно.

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Безруков попросил на глазах у детей ударить себя таким «опасным орудием».

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

Осколки полетели во все стороны, однако смотрелось не очень эффектно. Сергей отряхнул голову и встал как ни в чем не бывало. Задал классу вопрос: чего не хватало для яркого впечатления?

«Главный секрет трюка — не реквизит, а хорошая актерская игра», — объяснил Безруков ребятам.
Актер продемонстрировал мастерство, повторив сцену с «атакой», на этот раз играя изо всех сил: когда бутылку разбили ему об голову, Безруков сделал гримасу боли и театрально рухнул на пол. Ученики были в восторге — смеялись, хлопали, охали и ахали.

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

После представления артист с улыбкой предложил детям подмести «осколки», а сам с чувством выполненного долга вышел из класса. Теперь одноклассники его дочки Маши не только знают, как снимают боевики, но и получили незабываемый урок актерского мастерства от звезды сериала «Бригады».

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Подвели итоги 3 выпуска «Суперстар!», на котором Азиза летала над сценой на зонте
16 февраля 2025, 05:07

Азиза на «зонтике» (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)

В рамках шоу «Суперстар» продолжается конкурсная борьба среди звезд 80-90-х. На прошлой неделе по итогам зрительского голосования проект покинула певица Лена Катина, набравшая наименьшее количество баллов. В третьем выпуске состав жюри обновился: вместо гастролирующего Стаса Пьехи появился Кирилл Туриченко, а к критикам присоединилась Алена Апина. Всех исполнителей оценили довольно высоко.

На каком канале и когда выходит «Суперстар»?

Музыкальное шоу начинается каждую субботу около 8 вечера на канале НТВ. Старые выпуски можно найти в открытом доступе онлайн, а четвертый выпуск выйдет на следующей неделе (22 февраля).

Как проходило шоу?


15 февраля 2025 года темой выпуска стала «дискотека века».

Сергей Соседов и Маргарита Суханкина (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)


Маргарита Суханкина представила номер с песней «Мама Люба» и неожиданно вовлекла в выступление критика Сергея Соседова. Это случилось под конец номера. Тот, изначально скептически настроенный, сменил оценку на высокий балл, пояснив: «Теперь, когда я влился в номер и стал его частью, я не имею права ставить даже среднюю оценку. Наверно, действительно, не нужно слишком строго оценивать подобные выступления».

Корнелия Манго удивила жюри, разместив на их столах клетку с крысами во время исполнения кавера на Backstreet Boys. Валерия, испугавшись грызунов, тем не менее назвала перфоманс «потрясающим».

Клетка с грызунами на столе жюри (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)

Иракли Пирцхалава исполнил «Georgian Disco», получив высшую оценку от Соседова. Ксения Георгиади, перепевшая «Диву» Киркорова, была сравнена с Софией Ротару с большой похвалой, но осуждена за «лишние розовые кусты (за спиной)».

Ксения Георгиади (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)

Сергей Минаев в образе «румынского барона» с номером «Диско-партизаны» получил единогласное одобрение.

«Легко этот номер было сделать дешевым, а он получился дорогим», — отметил Соседов.
Азиза, выступившая с «Dragostea din tei» на молдавском языке, вызвала противоречивые оценки: Лера Кудрявцева назвала мелодию «раздражающей», но отметила энергетику певицы. Та летала над сценой на огромном красном зонте. Последним выступил Сергей Челобанов с песней «WWW» группы «Ленинград», выбрав динамический «прикид» из спортивных штанов и яркой рубашки.

Сергей Челобанов (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)


Итоги третьего выпуска шоу «Суперстар»


Всего в жюри сидело 4 человека: Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Кирилл Туриченко и Алена Апина. Все, кроме Маргариты Суханкиной, Корнелии Манго и Сергея Минаева, набрали по 7 баллов, а у этой тройки — на 1 балл больше.

По итогам финальных результатов аутсайдером стал Данко, исполнивший хит «18 мне уже». Артист должен был покинуть проект, однако жюри использовали право «спасти одного конкурсанта», тем самым позволив Данко остаться в проекте. Теперь он находится в самом низу таблицы с 19 баллами.

Рейтинговая таблица по итогу 3 выпуска (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)

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Трагически скончалась певица Ширин Абдуллаева: участница «Ты супер!» умерла от менингита в 19 лет
Певица Ширин Абдуллаева из «Ты супер!» скончалась от менингита в 19 лет
16 февраля 2025, 01:50

Ширин Абдуллаева (Фото: кадр из ​шоу «Ты — супер!»)

Скончалась 19-летняя певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева, лауреат Государственной премии имени Зульфии в области искусства. Несколько лет назад она приняла участие в российском музыкальном конкурсе «Ты супер!» и запомнилась своим замечательным исполнением песен. О смерти девушки от менингита сообщили в Комитете по делам семьи и женщин Узбекистана и организации «Узбекконцерт».
Абдуллаева, родившаяся в Намангане в 2005 году, прославилась песнями «Лули», «Метро» и «Безори», собравшими миллионы просмотров на YouTube. В 2021 году она участвовала в российском шоу «Ты — супер!» на НТВ, дойдя до полуфинала.

Певица свободно владела тремя языками (русский, английский, китайский), изучала социальные науки в Пекинском университете Цинхуа, а в 2024 году перевелась в вуз Узбекистана.

Ширин Абдуллаева (Фото: скриншот из песни «Ташаккур» на Youtube-канале «Абдулла Махмудов»)

Ширин была младшей дочерью (пятой по счету!) предпринимателя Баходира Абдуллаева, основателя BA Holding. В интервью YouTube-блогеру Жахонгиру Латипову он вспоминал, что ждал сына, а родилась дочь. Однако она не стала разочарованием.

«Я зашёл внутрь, поздравил жену с рождением дочери, а она отвернулась и заплакала, думая, что я расстроился. Но я сказал, что полностью доволен и счастлив. Тогда я сказал ей: «Вот увидишь, эта младшая дочь будет лучше всех четырёх!». Так оно и вышло», — говорил отец о дочке.
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#семьи
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Дава подтвердил женитьбу с Мари Краймбрери на концерте Билана, показав кольцо
15 февраля 2025, 22:42

Давид Манукян (Фото: Instagram*/dava_m)

Блогер Давид Манукян (Дава) подтвердил женитьбу с певицей Мари Краймбрери (Марина Жадан). Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».
«А вот и подтверждение женитьбы Давы и Мари Краймбрери — блогер засветил (кажется, специально) обручальное кольцо, пока плясал под песни Димы Билана», — сказано в публикации.
Ранее стало известно, что Мари Краймбрери призналась в любви Билану.

«Дима, я люблю тебя!» — приводил ее слова журнал Voice.
Сам Билан сказал своей коллеге по цеху, что он с ней «на одной волне».

А пока у одних звезд на личном фронте все хорошо, другие дают советы прекрасной половине человечества. О том, какой совет дал девушкам певец Алексей Воробьев, читайте в нашем материале.

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«Пытаетесь подстроиться»: Воробьев обратился к женскому полу
Воробьев посоветовал девушкам перестать убеждать себя в полноценности личности
15 февраля 2025, 22:05

Алексей Воробьев (Фото: Instagram*/mr.alexsparrow)

Певец Алексей Воробьев посоветовал девушкам перестать убеждать себя в полноценности собственной личности. Видеообращение Воробьева опубликовал NEWS.
«Наш мир так устроен, что девушкам в нем стать полноценной личностью критически сложно, практически невозможно», — сказал исполнитель.
По мнению Воробьева, если дама красится перед выходом на улицу и не делает этого перед сном, — ее волнует чужое мнение.

«Так что все же вы пытаетесь подстроиться и произвести некое впечатление», — заключил исполнитель хита «Она сумасшедшая».
Ранее стало известно, что певец Игорь Николаев требует более миллиона рублей за свою фразу из песни «Выпьем за любовь». Подробности в материале «Радио 1».

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Скандал с квадробером, уход от продюсера и тайны личной жизни: судьба певицы Миа Бойка
15 февраля 2025, 17:04

Mia Boyka (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Миа Бойка — звезда русскоязычного TikТок, известная по трекам «Лепесток», «Пикачу», «Гагарин».
О том, как MIA BOYKA добилась такой популярности и что известно о ее личной жизни — в материале «Радио 1».

Кто такая MIA BOYKA


MIA BOYKA (Мария Бойко) — блогер, певица и артистка. Девушка прославилась благодаря композиции «Ананас Адидас». Многим она известна по голубому цвету волос. Стоит отметить, что Мия даже попала в рейтинг Forbes «30 до 30» 2022 года самых успешных молодых людей в категории «Музыка». Сегодня 28-летняя звезда продолжает радовать поклонников новыми песнями.

Биография Марии Бойко: детство и юность


Мария Бойко родилась 15 февраля 1997 года в деревне Захонье-2 Ленинградской области. Еще в школе будущая певица увлеклась музыкой и начала писать песни.

«Я росла в деревне в Ленинградской области, в максимально строгой семье», — рассказывала Бойко в интервью изданию HELLO! Russia.

Многодетная семья жила небогато даже по меркам деревенской жизни, поэтому девочку часто дразнили сверстники. Образование Мария получила в протестантской школе. После ее окончания девушка поступила в Российский экономический университет имени Плеханова на факультет бизнеса.

Карьера певицы


Миа, с ранних лет желавшая связать свою жизнь с творчеством, поначалу не знала, как осуществить заветную мечту. Поначалу она выкладывала каверы на популярные российские и мировые хиты в соцсетях. В какой-то момент в интернете стала популярной ее пародия на трек «Гучи» Тимати и Егора Крида. Суммарно запись собрала около миллиона просмотров.

Однажды подписчики прислали Бойке информацию о том, что Александр Тарасов (T-Killah) ищет бэк-вокалистку. Будущая звезда отправила исполнителю собственный сингл «Мы улетаем», впоследствии звучавший даже в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ, и получила одобрение. Спустя время Тарасов решил сделать из Марии самостоятельного артиста.

«У меня нет музыкального образования, но я пела всегда. Училась по YouTube, смотрела видео с Бейонсе и пыталась повторить. Когда я была на 4-м курсе, мое видео увидел Саша T-Killah и сказал, что у него что-то екнуло, предложил стать моим продюсером. Изначально я себя позиционировала как крутую рэп-исполнительницу», — рассказывала Мария.

У T-Killah и Миа Бойка есть совместные песни — «Мама не в курсе» и «Лёд и ночь», вышедшие отдельными синглами летом 2019 года. Эти треки также были включены в дебютный мини-альбом исполнительницы «Дикая ламба».

В этом же году вышла песня «Ананас Адидас», которая сделала Бойку еще более известной. Особое внимание стоит уделить имиджу девушки. Артистка выступала на сцене с синими волосами и красной татуировкой на щеке.

Mia Boyka (Фото: Инстаграм* @miaboyka)

В 2020 году MIA BOYKA выпустила клип «Пикачу», который сняла совместно с блогером Егором Шипом, он собрал более 350 млн просмотров на YouTube.

В августе 2021 Бойка заявила о том, что ее амплуа певицы для детской аудитории прекращает свое существование.По ее словам, ей пора примерить другой образ и полностью измениться.

В июне 2022 года Миа вместе с коллегами Ваней Дмитриенко, Костой Лакостой, Люсей Чеботиной и другими яркими представителями современной эстрады выступила перед гостями и жителями Санкт-Петербурга на ежегодном фестивале «Алые паруса».

В 2023 году девушка выпустила композиции «Плакать в "Порше"», «Все понятно», а также коллаборацию с Яной Лепниной «Много ли нас».

В феврале прошлого года исполнительница приняла участие в пятом сезоне шоу «Маска» на НТВ в образе Арлекина. С 14 апреля по 16 июня 2024 года Миа Бойка участвовала в восьмом сезоне шоу «Три аккорда» на Первом канале.

11 июня 2024 года выступила на концерте, посвящённом Дню России, на Красной площади с песней «Богатырская».

Личная жизнь MIA BOYKA


Личная жизнь Мии Бойки волнует многих ее поклонников, однако девушка стремится не раскрывать подробности любовной сферы.

В 2019 году певица призналась, что у нее был любимый человек, однако теперь они живут в разных странах и периодически поддерживают общение.

Осенью 2022 года возникли слухи о романе Мии и Артема Минькова, сына Александра Маршала. ﻿Все началось с опубликованного певицей снимка с Маршалом, под которой Артем написал: «Знакомство со свекром, получается». Поклонники принялись поздравлять пару, но сами молодые люди от комментариев воздержались, лишь подогревая интерес публики.

На ПМЭФ-2024 Миа рассказала, что в ее жизни был роман с женатым мужчиной. Когда избранник решил вернуться к законной супруге, исполнительница выразила свою боль в новой песне. ﻿

На нескольких музыкальных премиях Миа Бойка появлялась со своим продюсером Юрием Киселевым. Они записали совместный трек «Я не перестану верить в любовь».

ЮрКисс и Mia Boyka (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На прошлой премии телеканала «Муз.ТВ» девушка позировала журналистам с огромным бриллиантом на пальце. Так она призналась, что приняла чье-то предложение выйти замуж. Имя избранника остается в тайне.

Топ-N песен Мии Бойки


Во время сотрудничества с Тарасовым певица определяла жанр, в котором исполняла песни, как «веселые подростковые с нотками народности и хип-хоп-вставками». Совместно они создавали треки для детской аудитории.

Сегодня Бойка экспериментирует, ее тексты касаются более серьезных тем: денег, карьеры, отношений. Среди них нашлось место лирическим и даже патриотическим композициям.

Девушка получила широкую известность по трекам «Лепесток», «Пикачу», «Гагарин» и другим. Например, композиция «Прятки» стала хитом ещё на этапе сниппета – далеко не каждой песне удаётся одним тизерным видео набрать более 800 тысяч просмотров. Трек «ЭМЭНДЭНС» 2020 года содержит особые отсылки к популярной культуре.

Скандал с квадробером


В сентябре прошлого года, на концерте в Надыме, Mia Boyka публично осудила 8-летнюю девочку-зрительницу в маске кошки из-за её увлечения квадробикой. Позднее певица опубликовала в собственную защиту комментарий.

«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет «Mommy one» и «Mommy two»? — писала Миа.

Позже действия певицы осудили Егор Крид, Егор Шип, Мейби Бейби, Ксения Собчак и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

После публикаций в СМИ с родителями ребенка связался помощник Бойки: по его словам, певица хотела бы помириться с семьей, если они заберут заявление.

Миа Бойка сейчас


Сегодня Миа Бойка продолжает активную концертную деятельность, работает над созданием новых треков и активно участвует в шоу. Хотя певица полностью изменила имидж и репертуар, от старых песен она не отказалась.

Mia Boyka (Фото: Инстаграм* @miaboyka)

15 февраля 2025 года Миа опубликовала в блоге фотосессию в честь своего дня рождения. Певица примерила романтичный образ, чем порадовала многочисленную аудиторию.

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*Запрещен в РФ
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