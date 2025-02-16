«Разбить бутылку об голову? Легко!»: Безруков устроил шоу на уроке дочки Маши, поразив детей мастерством

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)
Известный актер РФ Сергей Безруков удивил школьников необычным уроком и выложил в Instagram* видео своего «трюка». Актер заглянул в класс к своей восьмилетней дочке Маше и устроил настоящий мини-спектакль. Звезда кино не просто рассказал о своей профессии, а показал в действии один из самых эффектных кинотрюков — разбивание бутылки о голову.
Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)
Безруков пришел в школу в рамках профориентационного урока. Стоя у школьной доски, он объяснил детям, как в кино снимают сцены с драками, и раскрыл секрет «опасного» трюка. Оказалось, что стеклянные бутылки в кадре — не настоящие. Их делают из сахарного стекла: оно легкое, легко разбивается и совершенно безопасно.
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Безруков попросил на глазах у детей ударить себя таким «опасным орудием».
Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)
Осколки полетели во все стороны, однако смотрелось не очень эффектно. Сергей отряхнул голову и встал как ни в чем не бывало. Задал классу вопрос: чего не хватало для яркого впечатления?
«Главный секрет трюка — не реквизит, а хорошая актерская игра», — объяснил Безруков ребятам.Актер продемонстрировал мастерство, повторив сцену с «атакой», на этот раз играя изо всех сил: когда бутылку разбили ему об голову, Безруков сделал гримасу боли и театрально рухнул на пол. Ученики были в восторге — смеялись, хлопали, охали и ахали.
Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)
После представления артист с улыбкой предложил детям подмести «осколки», а сам с чувством выполненного долга вышел из класса. Теперь одноклассники его дочки Маши не только знают, как снимают боевики, но и получили незабываемый урок актерского мастерства от звезды сериала «Бригады».
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