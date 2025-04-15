Юмористка Елена Борщева рассказала о первой встрече с отцом из Панамы

Елена Борщева (фото: Telegram @lenaborsheva)
Елена Борщева рассказала о первой встрече с отцом-панамцем. Лишь в подростковом возрасте артистка узнала правду о папе.
Юмористка отметила, что её мама долгое время скрывала правду об отце. И только тогда, когда девочке исполнилось 10 лет, она призналась, что он родом из Панамы. Из-за большого расстояния чувства угасли, поэтому родители расстались. Но с тех пор Елена очень мечтала встретиться с папой.
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«Я действительно очень хотела, чтобы он приехал, и мы познакомились. Потом я поступила в Пятигорский лингвистический университет на испанский факультет, потому что знала, что в Панаме говорят на испанском», – рассказала Борщева в эфире шоу «Звёзды сошлись» на НТВ.В итоге, актриса выучила испанский и написала письмо консулу Панамы в Москве. Спустя две недели она нашла отца, который был очень рад дочери. Выяснилось, что во втором браке у него родились ещё трое сыновей.
«Мы встретились в Голландии, он меня пригласил, оплатил мне билеты, и я прилетела. В аэропорту подходит ко мне человек, в которого я смотрюсь как в зеркало, мы безумно похожи. У меня слёзы из глаз, начинаем обниматься. Подходят ещё три парня, это мои братья. Мы начали общаться», – поделилась Борщева.Читайте также:
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Анастасия Чинкова