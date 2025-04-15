Родные дети уехали из России, а усыновить приемного не получилось: где сейчас Вадим Такменев и как выглядит его жена

Вадим Такменев (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Вадим Такменёв — человек, который прошёл долгий и непростой путь от провинциального журналиста до одного из самых известных лиц телеканала НТВ. Он не только добился значительных успехов в своей профессиональной карьере, но и нашёл счастье в личной жизни. Какие жизненные повороты привели его к славе, и как складывалась его судьба вне рабочего пространства, расскажет «Радио 1».
Вадим Такменев: биография и карьера
Вадим Такменев родился в 1974 году в Анжеро-Судженске, Кемеровской области. Отец строитель, мать воспитательница в детском саду. Вадим с детства хотел стать журналистом. Он записался на курсы журналистики и устроился в местную газету корреспондентом. После он идет работать в ГТРК «Кузбасс», а в 1996 году Вадим начинает карьеру в Сибирском бюро телеканала НТВ.
Вадим Такменев с супругой и внуками (Фото: Инстаграм*@vadimtakmenev)
Работа в Ростове сопровождалась командировками и съемками. Вадим не переставал трудиться и в 2000-м году его пригласили в Москву. Теперь Такменев работает в проекте «Центральное телевидение», успешно развивает проект «Суперстар», «Ты супер».
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Личная жизнь Вадима Такменева
Личная жизнь мужчины сложилась еще в начале 90-х. В вузе Вадим встречает Елену, которая училась на факультете филологии. Роман вспыхнул и развивался стремительно. Через год они сыграли свадьбу. У них родились две дочери. Старшая Полина отучилась на медицинском факультете в Австрии, успешно работает по специальности. Младшая Агата училась на туристическом бизнесе в Сингапуре. Наследницы выросли, вышли замуж и создали свои семьи. Оказалось, что Вадим и Елена даже хотели усыновить одного из участников проекта «Ты супер», но его взяла под опеку другая семья.
Вадим Такменев с супругой (Фото: Инстаграм*@vadimtakmenev)
Вадим говорит, что в молодости работа отнимала у него слишком много времени. Командировки и съемки не позволяли оставлять время на семью. Но он надеется, что с внуками будет проводить больше времени.
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Дарья Филинова