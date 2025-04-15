Цымбалюк-Романовская рассказала, почему не родила детей от Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: Вконтакте @artvitalina)
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, почему не родила детей от актёра Армена Джигарханяна.
Женщина жила с артистом 17 лет и заботилась о нём. Однако речи о детях не шло, поскольку у Джигарханяна были серьёзные проблемы со здоровьем.
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«Ему театр заменил детей, а мне детей заменил сам Армен Борисович», – отметила Цымбалюк-Романовская в беседе с Клео.ру.Лишь в 46 лет пианистка смогла осуществить мечту и стать мамой. Все девять месяцев она скрывала беременность, а в конце марта на свет появилась её дочь, которую она воспитывает одна, поскольку бывшего супруга и родителей уже нет в живых. Несмотря на это, пианистка не собирается прибегать к помощи нянь.
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Анастасия Чинкова