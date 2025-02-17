Юра Борисов не стал лауреатом британской премии BAFTA за роль в фильме «Анора»

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)
Российский актер Юра Борисов не получил британскую премию BAFTA за роль свою в фильме «Анора». Итоги мероприятия опубликовала газета The Guardian.
Вручение кинопремии BAFTA прошло 16 февраля в Лондоне. Борисов был номинантом в категории «Лучший актер второго плана». Помимо него за золотую маску (главный приз премии) боролись: Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Победу же одержал американец Киран Калкин за свою роль в фильме «Настоящая боль».
«Анора» стала лауреатом в номинации «лучший кастинг». Исполнительница главной роли в картине Майки Мэдисон получила золотую маску за лучшую женскую роль.
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«Анора» стала лауреатом в номинации «лучший кастинг». Исполнительница главной роли в картине Майки Мэдисон получила золотую маску за лучшую женскую роль.
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Иван Мусатов