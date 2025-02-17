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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Юра Борисов не стал лауреатом британской премии BAFTA за роль в фильме «Анора»

Юра Борисов не стал лауреатом британской премии BAFTA за роль в фильме «Анора»

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)

Российский актер Юра Борисов не получил британскую премию BAFTA за роль свою в фильме «Анора». Итоги мероприятия опубликовала газета The Guardian.
Вручение кинопремии BAFTA прошло 16 февраля в Лондоне. Борисов был номинантом в категории «Лучший актер второго плана». Помимо него за золотую маску (главный приз премии) боролись: Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Победу же одержал американец Киран Калкин за свою роль в фильме «Настоящая боль».

«Анора» стала лауреатом в номинации «лучший кастинг». Исполнительница главной роли в картине Майки Мэдисон получила золотую маску за лучшую женскую роль.

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«Такой бред»: Чеботина отреагировала на обвинения о плагиате Тейлор Свифт
16 февраля 2025, 22:32

Люся Чеботина (Фото: Instagram*/lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина отреагировала на обвинения о плагиате наряда своей американской коллеги по цеху Тейлор Свифт. Чеботину цитирует Telegram-канал издания Super.
«Когда мне попадаются такого рода видео, хочется пожелать успеха людям, у которых есть время монтировать и выкладывать такой бред», — сказала российская исполнительница.
Она добавила, что такие наряды, а речь идет о красном платье с блестками и серебристом топе с юбкой все с теми же блестками, есть у огромного числа знаменитостей в поп-индустрии. В качестве примера, Чеботина упомянула певицу Тину Тернер.

Ранее стало известно, кто стал обладателем премии BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана» в Лондоне.

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Назван обладатель премии BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана»
Премию BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Киран Калкин
16 февраля 2025, 22:10

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)

Актер Киран Калкин взял премию BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана», а звезда «Аноры» Юрий Борисов ушел без победы. Об этом проинформировал Telegram-канал издания Super.
Перед этим стало известно, что Юрий Борисов появился на премии BAFTA вместе с актрисой Майки Мэдисон, а также с Марком Эйдельштейном.

Борисов был в полосатом костюме и белой рубашке, а Эйдельштейн предпочел черно-белый костюм и ботинки с высокой подошвой.

Стоит отметить, что у Борисова еще есть шанс получить «Оскар» за «Лучшую роль второго плана». Церемония вручения состоится 2 марта.

Ранее стало известно, что пушкиновед Галина Седова дала оценку игре Юры Борисова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».

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#мир
#россия
#великобритания
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#премия
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«Нет лучших новостей»: Такменев станет дедушкой во второй раз
Такменев станет дедушкой дважды
16 февраля 2025, 21:47

Вадим Такменев (Фото: Instagram*/vadimtakmenev)

Телеведущий Вадим Такменев станет дедушкой во второй раз. Об этом он сообщил в социальных сетях, опубликовав видео, где младшая дочка звезды НТВ Агата с супругом узнавали пол будущего ребенка.
«Ну, вот и внучка на подходе. Блин, нет лучших новостей на сегодня (…) поздравляем и ждем. Люблю бесконечно», — написал Такменев.
В комментариях на радостное событие отреагировали известные персоны российского шоубиза. Одна из них певица Катя Лель. Не остались в стороне и другие юзеры.

«Вот оно счастье. От всей души поздравляю»; «Как трогательно»; «Отличная новость», — пестрят восхищениями комментарии.

Впервые Такменев стал дедушкой в прошлом году, когда дочь Полина подарила ему внука.

Ранее стало известно, за что осудили телеведущую Юлию Барановскую.

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#мир
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Актриса Ким Сэ Рон сбежала из больницы и покончила с собой
16 февраля 2025, 21:25

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Актриса Ким Сэ Рон сбежала из больницы и, предварительно, покончила с собой, сообщают южнокорейские СМИ. Девушке было всего 24 года.
По информации источников, днем артистке понадобилась медицинская помощь — ее нашли без сознания, отправив в госпиталь. Однако звезда киноленты «Человек из ниоткуда» не осталась в больнице, отправившись домой, где позднее ее обнаружили мертвой.

Полицейские не нашли следов насильственной смерти, а друг почившей Сэ Рон рассказал правоохранителям, что заранее договорился с ней встретиться.

В мае 2022 года Ким Сэ Рон врезалась на машине в трансформатор, оставив 57 магазинов без света. Позже она заплатила 15 тысяч долларов, отказавшись, с ее слов, от алкоголя после произошедшего ДТП.

Затем она работала в кафе и преподавала актерское мастерство.

Ранее стало известно, кого похоронил актер Всеволод Шиловский.

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#мир
#южная корея
#звёзды
#шоу-бизнес
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#смерть
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«В нервном состоянии»: Шиловский тайно похоронил третью жену-арфистку
Шиловский тайно похоронил третью жену-арфистку Цехановскую
16 февраля 2025, 20:46

Всеволод Шиловский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Третью жену-арфистку Наталью Цехановскую тайно похоронил актер Всеволод Шиловский. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь», не вдаваясь в детали. О трагедии он не сообщал даже друзьям.
«У меня умерла супруга, я в таком нервном состоянии сейчас. Сейчас тяжело», — произнес артист.

Наталья Цехановская скончалась в начале февраля. Женщина участвовала и побеждала в международных конкурсах. Знаменитую арфистку кремировали после смерти, захоронив прах рядом с родителями.

Всеволод Николаевич встретил свою третью супругу в Сочи. Цехановская не была в курсе, что познакомилась со звездой «Военно-полевого романа». Знаменитости воспитали сына Павла. У Шиловского есть внучка Дарья и внук Михаил.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Нике Арриги.

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