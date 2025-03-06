Юрист Катя Гордон объяснила, почему её бывшего мужа обвинили в насилии – месть за позицию

Александр Гордон (фото: РИА Новости/Александр Натрускин)
Бывшая супруга телеведущего Александра Гордона объяснила, почему его обвинили в насилии. Юрист Катя Гордон оказывается верить, что её экс-муж мог обидеть несовершеннолетнюю.
На днях в СМИ разгорелся громкий скандал. Некая девушка по имени Анна заявила, что в 17-летнем возрасте стала жертвой изнасилования. По её словам, в 2010 году она сблизилась с Гордоном, который пригласил её к себе домой, где совратил и совершил противозаконные действия. Ведущий программы «Мужское/женское» никак не прокомментировал обвинения в свой адрес, зато за него заступилась бывшая супруга – известный звёздный юрист Катя Гордон.
Адвокат обратила внимание, что «разоблачение» телеведущего было опубликовано изданием, которое с 6 апреля прошлого года состоит в реестре Роскомнадзора за распространение недостоверной информации. Гордон убеждена, что заявление об изнасиловании является спланированной провокацией, нацеленной на нанесение удара по 61-летнему Александру. Гордон является патриотом и занимает активную гражданскую позицию, за что его и пытаются наказать враги.
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Адвокат обратила внимание, что «разоблачение» телеведущего было опубликовано изданием, которое с 6 апреля прошлого года состоит в реестре Роскомнадзора за распространение недостоверной информации. Гордон убеждена, что заявление об изнасиловании является спланированной провокацией, нацеленной на нанесение удара по 61-летнему Александру. Гордон является патриотом и занимает активную гражданскую позицию, за что его и пытаются наказать враги.
«Позиция Гордона всегда была прогосударственной... Теперь осталось сложить 2+2 и понять, что это провокация против Александра, и у девушки есть кураторы. Скорее всего, западные», – подчеркнула юрист.Также она заметила, что срок давности по преступления этой статьи составляет 15 лет. Подозрительно, что Анна решила сделать громкое заявление только сейчас.
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Анастасия Чинкова