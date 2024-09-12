Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Юрист Русяев объяснил отмену концерта SHAMANа в Ставрополе

Юрист Русяев объяснил отмену концерта SHAMANа в Ставрополе

12 сентября 2024, 17:24
Фото: iStock/Кирилл Зыков

Фото: iStock/Кирилл Зыков

Юрист Илья Русяев заявил, что отмена концерта российского певца SHAMANа (Ярослава Дронова) в Ставрополе указывает на то, что общество требует более прозрачного процесса организации крупных мероприятий и учёта общественного мнения.
Он добавил, что в данной ситуации не видит ни правых, ни виновных, поскольку всё, что произошло, состоялось в рамках закона.

«Организация публичных мероприятий, таких как концерты, регулируется законодательством о культурно-массовых мероприятиях. Органы местного самоуправления имеют право принимать решения о проведении или отмене таких мероприятий, учитывая мнение общественности и текущую социально-экономическую ситуацию в регионе. Здесь губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проявил демократический подход, организовав опрос среди жителей региона», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.



До этого Народный артист России Николай Буров порассуждал в целом о русской культуре, которая, по его словам, практически всегда пребывала в некой конфронтации с западным миром.

«У нашей культуры во всех её проявлениях всегда были конфронтации с теми явлениями, которые принято называть массовой западной культурой. Это происходило потому, что многие из этих явлений подчас никак нельзя было назвать культурными, но они на таком самопозиционировании настаивали. Мы старались ограждаться, но сегодня нападки идут не на эстетическое видение, а на само существование русской культуры», –отметил в беседе с «Петербургским дневником» Буров.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни».

Читайте также:

«Средневековый карнавал»: Программа музыкального фестиваля «Энтузиастов» в Балашихе

Орбакайте о России: встретимся когда-нибудь в лучшей жизни

80 лет Владимиру Спивакову: история оркестра «Виртуозы Москвы» и личная жизнь дирижёра
#история
#концерт
#опрос
#жизнь
#мнение
#программа
#право
#артист
#культура
#россия
«Выглядит неуравновешенной»: Пригожин осудил Аллегрову за скандал на «Новой волне», подробности
12 сентября 2024, 16:01

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Певица Ирина Аллегрова шокировала поклонников и коллег по сцене своим неожиданным поведением на фестивале. Оказалось, что на «Новую волну – 2024» артистка уже приехала не в духе, на что сразу обратили внимание журналисты. О том, что произошло с певицей и правда ли ей придется уйти со сцены расскажет редакция «Радио 1».

Аллегрова оскорбила журналистов на фестивале


Певица Ирина Аллегрова, которая поругалась с журналистами на закрытии международного фестиваля «Новая волна — 2024», прибыла на мероприятие уже не в духе. Она выругалась на прессу сразу же по приезде, заявив: «Как я вас всех». Также исполнительница попросила прессу перестать ее снимать, после чего помощница певицы начала махать куском ткани фотографам в камеру.

Будучи на сцене, Аллегрова исполнила одну из своих старых композиций в новой обработке. Она не успела вступить вовремя, пропустив начало песни, но ушла в гримерку под громкие овации. Оттуда, как утверждает издание «МК», Аллегрова вернулась «чернее тучи».

Ее помощники требовали у журналистов отойти, чтобы исполнительница смогла уехать с фестиваля без камер. Они обращались к прессе матом, а также били по аппаратуре.


Поведение Аллегровой осудили артисты


Вскоре стало очевидно, что Аллегрова уклоняется не только от внимания поклонников и прессы, но и от общения с коллегами.

«К сожалению, я даже не встретилась с ней», — заметила народная артистка России Лариса Долина.

Поклонники Аллегровой в социальных сетях тут же стали задаваться вполне логичным вопросом: если участие в фестивале приносит лишь негатив, не стоит ли вообще от него отказаться? Нашлись и те, кто порекомендовал певице уйти со сцены из-за испорченной репутации.

«Ирина Аллегрова — это, без сомнения, мое самое большое разочарование в последнее время, так как такое поведение недопустимо, особенно для народной артистки. Это было просто ужасно», – прокомментировал ситуацию светский журналист Денис Сорокин.
Он также отметил, что никто из артистов не позволяет себе подобного поведения.

«Она выглядит очень неуравновешенной. Так себя не ведёт ни один артист. Это крайне некрасиво для народной артистки», — добавил Сорокин.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Неодобрительно высказался о поведении Аллегрвой и продюсер Иосиф Пригожин.

«Не следует так обращаться с прессой. Если артист знает, что на мероприятии будет красная дорожка и множество журналистов, он должен быть к этому готов. По крайней мере, следует проявлять больше уважения к представителям СМИ», — подчеркнул Пригожин.

Читайте также:

«Найти бы оргазм»: жизнь Шуры с дамой легкого поведения и почему он отказался от детей

Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату

«Страшные мучения»: в семье Любови Успенской произошла новая трагедия, что известно
#журналист
#жизнь
#певица
#сми
#артист
#продюсер
#пригожин
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Найти бы оргазм»: жизнь Шуры с дамой легкого поведения и почему он отказался от детей
12 сентября 2024, 14:34

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Эпатажный певец Шура, несмотря на солидные гонорары и наличие нескольких квартир, продолжает жить на съемном жилье. Почему артист до сих пор не отпраздновал новоселье в собственном доме, для чего ему нужна женщина с ребенком и как он отказался от собственных наследников расскажет редакция «Радио 1».

Шура лишился дорогой квартиры


В 2018 году СМИ сообщили неприятную новость: певец Александр Медведев, наиболее известный как Шура, лишился своего жилья. Артист, долго страдавший от зависимостей, передал свою роскошную квартиру за 35 миллионов рублей своему знакомому. Позже он признал, что стал жертвой мошеннической схемы и даже подал в суд, но процесс проиграл.

Событие оказало значительное влияние на исполнителя. После утраты своего имущества Шура решил отказаться от вредных привычек, его дела улучшились.

Теперь он владеет двумя квартирами в Москве. Первую площадь в 74 квадратных метра он купил в ипотеку три года назад. Этим летом он оформил еще один кредит и приобрел просторные апартаменты стоимостью 70 миллионов рублей.

«Я постепенно все скупаю. Это действительно удобно – ипотека. Мне так комфортно. Первая, вторая, третья. Все нормально. Постепенно закрываю каждую. Живем, как и живем», — отметил Шура.

Александр подчеркивает, что для него крайне важно иметь собственное жилье. В детстве он жил в однокомнатной квартире с матерью, бабушкой и братом. После переезда в Москву он провел три ночи в парке, затем был вынужден делить квартиру с женщиной легкого поведения. Теперь 49-летний музыкант точно знает, где остановиться. Проблемы с жильем – в прошлом. Тем не менее, он так и не устроил новоселье и предпочитает сдавать свои квартиры.

Сам Шура живет в арендованной квартире под Москвой вместе с собакой, которую считает своим ребенком. Частые гастроли не позволяют ему бывать дома. Друзья заботятся о питомце.

«Я ее очень люблю. Не могу забрать к себе, потому что у меня по шесть концертов в неделю. Я называю ее своим ребенком. Ей каждый день нужно ждать папу и видеть его всего полчаса, а затем он уходит снова», — поделился с журналистами «Пятого канала» Шура.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Личная жизнь Шуры


Александр мечтает о покупке загородного дома, но пока не считает это целесообразным. Он считает, что для такой покупки нужна семья. Недавно он помирился с матерью и братом, с которыми долго не общался. Личная жизнь артиста далека от идеальной: у него нет жены и детей, он ни с кем не состоит в отношениях.

«Нет, у меня нет нынешней партнёрши, слава богу», — говорит певец.
То, что у Шуры действительно нет никаких отношений косвенно подтвердил его шуточный ответ на вопрос журналистов о том, как он относится к имитации оргазма.

«Оргазм? Имитировать? Найти бы его, этот оргазм, не то, чтобы имитировать», — сыронизировал артист.

Также, несколько лет назад Шура заявил, что не хочет детей, так как считает, что не сможет вырастить здорового ребенка.

«Детей в моей жизни не будет. Я не собираюсь брать никого из детского дома, это не для меня. Я не хочу подвергать кого-либо медицинским рискам, зная о своем прошлом с наркотиками и алкоголем», — пояснил он.

При этом артист не исключает, что станет хорошим отчимом.

Читайте также:

Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату

«Тянет на разврат»: Киркоров после «голой вечеринки» возмутил общественность «соблазнами» на Урале

«Она ее бросила»: кто воспитывает дочь Юлии Савичевой и что случилось с первым ребенком певицы
#жильё
#семья
#певец
#квартиры
#жизнь
#сми
#музыкант
#артист
#киркоров
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату
12 сентября 2024, 12:46

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Певица Алсу и ее супруг Ян Абрамов расторгли брак спустя 18 лет совместной жизни. Несмотря на то, что основной версией разрыва пары считалась измена миллионера, коллеги артистки и поклонники знаменитого семейства до последнего надеялись, что супруги смогут сохранить брак. Однако, по словам адвоката Яна Абрамова, вскрылось новое обстоятельство, которое заставило супругов окончательно разорвать отношения. О том, что на самом деле стало причиной развода, с кем останутся дети и правда ли, что у Алсу появился новый избранник – читайте в материале «Радио 1».

Новое обстоятельство в деле о разводе Алсу


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

27 августа суд официально завершил процесс развода между Яном Абрамовым и Алсу. Им предоставляли шанс наладить отношения, но певица оставалась непреклонной. Ранее адвокат Яна Александр Добровинский намекал на некоторые обстоятельства, которые не позволят паре сохранить отношения.

«Недавно стали известны детали, по которым дальнейшая совместная жизнь пары была невозможна. Сегодня официально завершено это дело, и обе стороны осознают ситуацию. К сожалению, это финал», — заявил он.
При этом правозащитник воздержался от раскрытия каких-либо деталей. Единственное, что стало известно от адвоката — инициатором развода является артистка. Абрамов, напротив, до последнего пытался сохранить семейные узы.

«Ян — восточный человек. Для него крайне важно ощущение семьи и домашнего уюта. Осознавая возможность своей ошибки, он стремился как-то сгладить ситуацию», — отметил светский обозреватель Феликс Грозданов в беседе с «Пятым каналом».


Правда ли Абрамов изменил Алсу


Проблемой, которую многие связывают с кризисом в отношениях Абрамова и Алсу, стала измена бизнесмена. В интернете активно обсуждают его предполагаемый роман с Анастасией Решетовой, экс-партнёршей Тимати. Именно это, по слухам, стало последней каплей для Алсу.

«Существует мнение, что Ян Абрамов действительно изменил с Настей Решетовой», — уточнил журналист Антон Беккужев.

Аналогичным мнением с журналистами поделилась звездный адвокат Екатерина Гордон, отметив, что из-за постоянных слухов об измене мужа Алсу пережила стресс.

«Дама легкого поведения»: как Алсу намерена оставить мужа без жилья и отказ суда разводить Абрамова
«Дама легкого поведения»: как Алсу намерена оставить мужа без жилья и отказ суда разводить Абрамова

Раздел элитной недвижимости


Бывшим супругам предстоит решить вопросы раздела имущества, включая элитные объекты в России и за границей.

Кроме того, у Алсу и Абрамова есть целый автопарк люксовых автомобилей, акции крупных бизнесов и доли в компаниях. Как сообщают СМИ, певица уже подала иск к Яну на сумму десять миллиардов рублей.

«Эта подача иска свидетельствует о том, что супруги не смогли достичь соглашения. Речь не идет о каких-либо огромных отступных», — пояснила Гордон.

Тем не менее, спора о размере алиментов между Абрамовыми не предвидится. Ян заявил, что готов удовлетворить любые просьбы и продолжит обеспечивать своих троих детей всем необходимым, включая расходы на персонал и заграничный отдых. Дети будут жить с матерью, и этот вопрос был решен без конфликта.

Личная жизнь Алсу


Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков


После объявления о разводе Алсу изменила свой имидж. Ранее она предпочитала сдержанные образы, а теперь выбирает яркие и смелые наряды. Все, кто встречает певицу, единодушны в том, что ей идет новое состояние.

«Я разговаривал с Алсу вчера. Она сказала, что счастлива и может делать всё, что ей хочется», — рассказывает журналист Грозданов.
Кроме того, прежде появились слухи о том, что у Алсу появился новый мужчина. Поклонники артистки предполагают, что именно этот факт имел ввиду адвокат Абрамова, когда говорил о некотором обстоятельстве, препятствующем примирению супругов.

«Я уверен, что придет момент, когда получу от моего клиента разрешение на публикацию. Однако он очень бережно относится даже к своим бывшим. Поэтому не уверен, что когда-либо получу от него согласие что-то сказать», — ответил Добровинский на вопросы журналистов о том, что именно стало известно Яну Абрамову об Алсу.
Читайте также:

«Абрамов сделал все»: Алсу разведется с мужем

«Наворотил дел»: Певица Калашникова высказалась о разводе Алсу и Абрамова

Певица Алсу рассказала, как ее дети отреагировали на новость о разводе родителей
#суд
#дети
#журналист
#адвокат
#певица
#сми
#семьи
#супруги
#мнение
#расходы
#новости
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Внучка Маслякова раскритиковала журналистов за съемку на кладбище
18-летняя Таисия выразила свое возмущение журналистам
12 сентября 2024, 06:24

Фото: istock/Julia Gerasina

18-летняя внучка легендарного телеведущего КВН Александра Маслякова, Таисия, выразила свое возмущение журналистам, которые снимали похороны её деда на кладбище. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Мы же просили не снимать, зачем это всё, у людей горе?» — заявила Таисия, критикуя представителей прессы за несоблюдение просьбы семьи не делать фотографии и видеозаписи в столь тяжелый момент.
Её отец, Александр Масляков-младший, пытался успокоить дочь, напомнив, что журналисты все равно опубликуют материалы. На это Таисия эмоционально ответила: «Ну и пусть!».

Прощание с Александром Масляковым прошло 11 сентября в здании «Планеты КВН», после чего гроб с телом был доставлен на Новодевичье кладбище. Телеведущий скончался 8 сентября в возрасте 82 лет от рака легких. В последние месяцы его состояние значительно ухудшилось, и он с трудом разговаривал и дышал.

Ранее телеведущий Александр Масляков был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. С Масляковым попрощались в центре «Планета КВН» на Марьиной Роще. Бессменному ведущему КВН было 82 года, его не стало 8 сентября.

Читайте также:

Путин прислал венок на прощание с ведущим Александром Масляковым

На здании «Планеты КВН» установили черно-белый портрет Маслякова

Операции и любовь к брендам: Как живет единственная наследница империи КВН Таисия Маслякова
#журналисты
#прощание
#кладбище
#квн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Лоботомия» и ненависть к россиянам: сбежавшая Чулпан Хаматова выставила условия для возвращения в РФ
11 сентября 2024, 19:55

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Чулпан Хаматова снова заговорила о своем возвращении в Россию. Сбежавшая в Латвию актриса также рассказала, как относится к театру «Современник», благодаря которому стала популярной.
В материале «Радио 1» расскажем, как Хаматова ответила на вопрос о сцене, посвятившей годы жизни.

Возвращение Хаматовой в Россию

Хаматова заявила, что была бы не против инкогнито прилететь в Россию и прогуляться по любимым улицам. При этом она назвала одно чудовищное условие.

«Эти люди, которые живут там, они же там останутся. Если туда возвращаться — это уже какое-то миссионерство должно быть… Это уже должна быть какая-то лоботомия, я не знаю», — заявила актриса.
Чулпан добавила, что в РФ нее есть друзья, которые смогли «сохранить рассудок». Она выразила надежду, что их общение будет продолжаться.

Вместе с этим она категорически отказалась возвращаться в театр «Современник», на сцену которого ее однажды вывела Галина Волчек.

«Точно не вернусь уже никогда. Даже личные контакты, которые там были, они настолько все искорежены», — отметила Хаматова, рассуждая о бывших коллегах.

Покровители Хаматовой в России

Чулпан Хаматова имеет влиятельных покровителей, которые прикрывают её и оказывают поддержку даже после побега актрисы из страны, пишет «Царьград».

Как утверждает журналист Михаил Шахназаров, это единственная причина, почему Хаматова, резко высказывающаяся о России, российской армии и жителях страны, и получая деньги в Латвии, до сих пор не имеет статуса иноагента.

«Не сомневаюсь, что она была в России. То, что ей звонили значимые люди, она не раз говорила», — отмечает Шахназаров.
Об этом также высказывалась актриса Оксана Сташенко. По некоторым данным, она имеет отношение к детскому фонду Хаматовой.

«Все судачат, что и идея с созданием фонда — не её. Я не держала свечку, но все говорят, что у неё здесь был свой покровитель. Очень влиятельный. Почему вдруг она стала играть все роли в "Современнике"?» - заявила Сташенко.
В свою очередь, сама звезда опровергает эти слухи.

«Все уверены, что у меня есть тайные кукловоды, какие-то кураторы. Якобы они платят мне деньги, и потом я сажусь и что-то рассказываю вам», — отмечает актриса.

Продолжает зарабатывать в России

В августе сообщалось, что Хаматова продолжает зарабатывать в России на онлайн-курсах одного из сервисов. Как выяснил aif.ru, посетителям и клиентам платформы предлагается пройти курс по актерскому мастерству от актрисы.

В аннотации Чулпан указана как актриса театра и кино, заслуженная и народная артистка РФ, общественный деятель. Подписка на 3 месяца обойдется в 4,5 тысячи рублей.

Жизнь Хаматовой после переезда

После переезда в Латвию карьера Хаматовой складывается не самым лучшим образом — актрису уволили из Нового Рижского театра. На сцене она исполнила несколько спектаклей, однако каким-то успехом они не отличались. Отношения с коллективом также не сложились.

В сентябре Чулпан должна была выступить на исторической сцене Национального Латвийского театра, но дирекция разорвала договор аренды, не объясняя причин. Теперь артистка репетирует в ангаре на окраине города.

Напомним, что весной 2022 года Хаматова уволилась из театра «Современник» и уехала из России. В конце 2022 года ее исключили из попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра». В одном из громких интервью после переезда в Европу она высказалась про звание народного артиста России, назвав его «какой-то бредятиной».

Читайте также:

Операции и любовь к брендам: Как живет единственная наследница империи КВН Таисия Маслякова

«Тянет на разврат»: Киркоров после «голой вечеринки» возмутил общественность «соблазнами» на Урале

«Она ее бросила»: кто воспитывает дочь Юлии Савичевой и что случилось с первым ребенком певицы

#радио
#театр
#договор
#жизнь
#актриса
#отношения
#люди
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучены основные причины звёздной болезни у артистов
Сосо Павлиашвили объяснил основные причины звёздной болезни у артистов
10 сентября 2024, 21:26

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российский певец Сосо Павлиашвили объяснил звёздную болезнь некоторых артистов закомплексованностью и недолюбленностью.
«Звёздная болезнь — это удел закомплексованных людей, недолюбленных, может быть. Они как будто мстят за что-то. И сами же от этого мучаются. Невнимание для них трагедия, ужас. Я не осуждаю. Может, как раз звездная болезнь помогает им постоянно находиться на виду. Но это их жизнь. Дай Бог им тоже здоровья», — высказался в беседе с NEWS.ru Павлиашвили.

Ранее депутат Государственной Думы Султан Хамзаев предложил установить лимит на гонорары артистов, оплаченные за счет государственного бюджета.

Читайте также:

В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам

«Тянет на разврат»: Киркоров после «голой вечеринки» возмутил общественность «соблазнами» на Урале

Стало известно, что грозит певице Mia Boyka за слова о девочке-квадробере
#трагедия
#болезнь
#жизнь
#счёт
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актёр Борис Щербаков госпитализирован в одну из московских клиник
10 сентября 2024, 19:14

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Известного российского актёра театра и кино Бориса Щербакова сегодня госпитализировали в столичную больницу. Артисту стало плохо с сердцем.
Щербаков почувствовал себя неважно днём, сообщает телеграм-канал «112». Он жаловался на общую слабость и боли в области сердца. Родным пришлось вызвать скорую помощь. Медики диагностировали у актёра нестабильную стенокардию, провели экстренную терапию у него дома на Тверской, а затем доставили пациента в больницу.

Сейчас Щербаков находится под постоянным наблюдением врачей, ход болезни постоянно контролируют. В настоящее время состояние 74-летнего актёра оценивается как средней тяжести.

Ранее Бориса Щербакова за короткое время госпитализировали четырежды — с коронавирусом, пневмонией, а также ишемической болезнью сердца. Кроме того, у актёра была обнаружена злокачественная опухоль в почке, из-за которой пришлось удалить сам орган.

Читайте также:

Борис Щербаков объяснил слухи о своей госпитализации

Жена Бориса Щербакова сообщила о хорошем самочувствии мужа

Актёр Борис Щербаков победил тяжёлое заболевание
#помощь
#опухоль
#медики
#дома
#болезни
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Операции и любовь к брендам: Как живет единственная наследница империи КВН Таисия Маслякова
10 сентября 2024, 17:31

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

8 сентября ушел из жизни основатель империи КВН и ведущий телепрограммы Александр Масляков. Наследницей империи КВН называют единственную внучку Маслякова Таисию. Что известно о жизни девушки, рассказывает «Радио 1».

Детство Таисии Масляковой

Таисия родилась 19 августа 2006 года. С раннего детства она начала мелькать на телевидении, посещая все игры КВН. Однако девочка часто не понимала взрослых шуток и редко смеялась, за что ее начали называть Несмеяной за грустное выражение лица.

В школе девочка была отличницей и занималась в ансамбле «Непоседы», где начинали многие российские звезды. Маслякова пела и танцевала, но связывать жизнь со сценой не стала, а мечтала стать архитектором, потому что больше всего она любила рисовать.
Скончался ведущий КВН Александр Масляков: что известно о последних днях жизни и причине его смерти
Скончался ведущий КВН Александр Масляков: что известно о последних днях жизни и причине его смерти

Карьера на ТВ

В девять лет Таисия Маслякова впервые появилась на ТВ в качестве ведущей вместе с сыном основательницы «Непосед» Елены Пинджоян Кириллом. Ребята вели благотворительный концерт «Взрослые и дети». Тогда на сцену вышли Лариса Долина, Николай Басков и другие звезды. Вести мероприятие детям помогали Александр Олешко и Светлана Зейналова.

В 2016 году юная Маслякова приняла участие в номере команды «Сборная ГУУ и МИСиС» в игре 1/8 финала Высшей лиги. С участниками «Непосед» Таисия представила пародию на детскую программу «Голос». Позже внучка Маслякова стала ведущей «Детского КВН», как многие и пророчили. Программа выходила на канале «Карусель», а позже ее стали показывать по СТС.

Проведя два сезона шоу, вместо Масляковой вести «Детский КВН» стала победительница проекта «Лучше всех!» Ева Смирнова. Однако в октябре 2021 года Маслякова вернулась в программу, которая переехала на Первый канал.

В 2023 году Маслякова также начала вести новую интерпретацию детского Клуба веселых и находчивых под названием «КВН. Дети» вместе с Валдисом Пельшем.

Злоупотребление косметологией

В конце 2023 Александр Масляков-младший появился на презентации нового сезона канала ТНТ в компании дочери, однако тогда многие не смогли узнать милую Таисию в 17-летней девушке, которая выглядела на все 35. Некоторые специалисты считают, что девушка увеличила губы, ввела филлер в область скул, сделала «лисьи глазки» и вытянутый подбородок.
Фото: соцсети Т. Масляковой

Непопулярный блогер

Маслякова публикует в запрещенной соцсети фотографии из различных путешествий в разные страны. Она также демонстрирует любовь к люксовым брендам: Hermès Kelly, Birkin, Cartier и Van Cleef, и хвастается огромными букетами цветов, но о личной жизни не распространяется. О смерти деда девушка также ничего не написала и не прокомментировала.

Назвать Маслякову популярным блогером сложно — на девушку подписано всего 10 тысяч человек.

Наследство Маслякова

Ушедший из жизни телеведущий Александр Масляков оставил наследникам двухэтажный особняк стоимостью 338 миллионов рублей. Кроме того, он являлся владельцем небольшого автопарка дорогих автомобилей.

Маслякову также принадлежит компания «АМиК», которая по сей день занимается производством КВН. По данным Forbes, за 11 лет доход компании составил не менее 3,5 миллиона долларов, Масляков при этом декларировал общий доход в размере 500 миллионов рублей.


Читайте также:

Скончался ведущий КВН Александр Масляков: что известно о последних днях жизни и причине его смерти

Садальский рассказал о борьбе Маслякова с тяжелой болезнью

Стали известны детали последних дней жизни Маслякова

#дети
#концерт
#соцсети
#жизнь
#карусель
#любовь
#страны
#звёзды
#человек
#компании
#специалисты
#программа
#шоу
#девочка
#карьера
#квн
#девушка
#игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам
Депутат Хамзаев предложил установить лимит на гонорары артистам из бюджета
10 сентября 2024, 05:59

Фото: istock/lapandr

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил установить лимит на гонорары артистов, оплаченные за счет государственного бюджета.
По словам Хамзаева, он планирует направить соответствующее обращение в правительство РФ. Предложение направлено на установление унифицированного лимита на гонорары артистов, что позволит контролировать расходы бюджета и предотвратить чрезмерные траты. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов, установив сумму не более одного миллиона рублей. Это предложение было вызвано случаями, когда муниципальные власти заключали контракты на проведение концертов на сумму, значительно превышающую эту цифру. Например, в Оренбурге был заключен контракт на 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием артиста SHAMAN (Ярослав Дронов).

Хамзаев подчеркнул, что важно обеспечить эффективное использование бюджетных средств, особенно в условиях экономической нестабильности. Он считает, что в это время региональные власти должны более внимательно относиться к расходам и не позволять чрезмерные затраты на развлекательные мероприятия за счет бюджета.

«Когда речь идет о государственном финансировании развлекательных мероприятий, должен быть четкий лимит на гонорары артистов, чтобы предотвратить нецелевое расходование средств», — отметил депутат.

Читайте также:

«Тянет на разврат»: Киркоров после «голой вечеринки» возмутил общественность «соблазнами» на Урале

Стали известны детали последних дней жизни Маслякова

«Она ее бросила»: кто воспитывает дочь Юлии Савичевой и что случилось с первым ребенком певицы
#мероприятия
#расходы
#траты
#контракт
#депутат
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф