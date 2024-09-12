Юрист Русяев объяснил отмену концерта SHAMANа в Ставрополе

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Юрист Илья Русяев заявил, что отмена концерта российского певца SHAMANа (Ярослава Дронова) в Ставрополе указывает на то, что общество требует более прозрачного процесса организации крупных мероприятий и учёта общественного мнения.
Он добавил, что в данной ситуации не видит ни правых, ни виновных, поскольку всё, что произошло, состоялось в рамках закона.
До этого Народный артист России Николай Буров порассуждал в целом о русской культуре, которая, по его словам, практически всегда пребывала в некой конфронтации с западным миром.
Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни».
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«Организация публичных мероприятий, таких как концерты, регулируется законодательством о культурно-массовых мероприятиях. Органы местного самоуправления имеют право принимать решения о проведении или отмене таких мероприятий, учитывая мнение общественности и текущую социально-экономическую ситуацию в регионе. Здесь губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проявил демократический подход, организовав опрос среди жителей региона», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.
До этого Народный артист России Николай Буров порассуждал в целом о русской культуре, которая, по его словам, практически всегда пребывала в некой конфронтации с западным миром.
«У нашей культуры во всех её проявлениях всегда были конфронтации с теми явлениями, которые принято называть массовой западной культурой. Это происходило потому, что многие из этих явлений подчас никак нельзя было назвать культурными, но они на таком самопозиционировании настаивали. Мы старались ограждаться, но сегодня нападки идут не на эстетическое видение, а на само существование русской культуры», –отметил в беседе с «Петербургским дневником» Буров.
Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни».
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Мелисса Тимофеева