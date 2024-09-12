Орбакайте о России: встретимся когда-нибудь в лучшей жизни

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни». Об этом она рассказала в интервью RTVI.
«Это был мой заключительный концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — пояснила она.Дочь Пугачевой, которая уже долгое время живет в США и приезжает на родину только на заработки, добавила, что всегда была рядом со своей публикой даже в самые трудные времена.
«В России всегда сложные времена, всегда дефолты, всегда какие-то проблемы — и мы это все вместе переживали с моей российской публикой», — отметила Орбакайте.Ранее внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров впервые попал в поле зрение прессы еще в конце нулевых. Тогда поклонники звездного семейства наблюдали за скандальным разрывом Кристины Орбакайте с ее гражданским супругом, миллионером Русланом Байсаровым. Спустя много лет подросший и возмужавший Дени вновь привлек внимание общественности. Пользователи Сети заметили невероятное сходство сына Орбакайте с Максимом Галкиным*. О том, кто на самом деле является отцом чеченского внука Пугачевой — в материале редакции «Радио 1».
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Данил Пономарев