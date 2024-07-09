«Зачем мне чужие?!»: Мать Тимати жестко отозвалась о Решетовой

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Мать рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Симона прокомментировала скандал, связанный с моделью Анастасией Решетовой, которую винят в том, что распалась семья певицы Алсу.
«Мне хватает своих проблем, зачем мне обсуждать чужие?!» — сказала Симона.
По предположениям пользователей, Тимати и Решетова расстались из-за матери исполнителя. Публика считала, что та недолюбливала Решетову, потому что девушка когда-то увела Юнусова у звезды подиума Алены Шишковой.
Сейчас Решетова считается разлучницей и ее обвиняют чуть ли не во всех бедах и грехах. По мнению известного психолога Вероники Степановой, Решетова является эскортницей. По крайней мере специалист назвала модель именно так. Решетова подала заявление в полицию.
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