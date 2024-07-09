«Зачем мне чужие?!»: Мать Тимати жестко отозвалась о Решетовой

Телеведущая Ксения Бородина

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков





Ольга Бузова





Илья Любимов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова





Константин Хабенский





Рината Литвинова

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев





Марьяна Ро

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«На самом деле, мне кажется, что я фригидная. Я не чувствую ничего, мне не хочется заниматься вот таким. Даже если ты мне покажешь член, я отвечу: «Фу, убери от меня». Когда оно уже происходит, то вроде окей и мне даже нравится, а когда этого нет — мне кажется, зачем это нужно», — поделилась Марьяна.

Ирина Салтыкова

После развода со своим супругом Курбаном Омаровым Ксения Бородина публично заявила, что не готова к новым отношениям, а с сексом и вовсе «решила завязать». Поклонники теледивы продолжают присылать любимице роскошные букеты и делать дорогие подарки, однако Ксения остается непоколебима. Известно, что Курбан Омаров уже узаконил отношения с новой возлюбленной, в то время как Бородина по-прежнему одинока.Непростые времена в жизни еще одной популярной российской артистки – Ольги Бузовой.После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым певица признавалась, что у нее не было секса более полутора лет. Ситуация повторилась после расставания артистки с блогером Давидом Манукяном. С момента разрыва пары прошло около двух лет и Бузова настаивает, что не вступала ни с кем в интимные отношения после Давида.Более двух лет без секса жил и звезда сериала «Не родись красивой!» Илья Любимов. Однако его воздержание не было связано с негативным опытом. Актер заявлял, что не хочет «распыляться» на разных женщин и ищет свою единственную.Известный актер тяжело переживал смерть любимой супруги и долгое время не вступал ни с кем в близкие отношения.На протяжении нескольких лет артист был одинок, однако в 2013 году смог снова создать семью. Его избранницей стала коллега по сцене Ольга Литвинова.Актриса Рината Литвинова после развода с мужем также не нашла свою вторую половинку.Несколько лет назад артистка призналась в интервью Ксении Собчак о том, что много лет живет без секса, однако конкретных дат приводить не стала.Блогер Марьяна Ро призналась, что в личной жизни у нее все в порядке, однако она не любит интимную близость, поэтому редко вступает в половой контакт со своим партнером.



