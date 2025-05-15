«Зачем она тут нужна?»: Яна Поплавская отреагировала на желание Чулпан Хаматовой вернуться в Россию

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Яна Поплавская в разговоре с aif.ru отреагировала на заявление Чулпан Хаматовой, затосковавшей по России в эмиграции.
Телеведущая заявила о брезгливости от желания Хаматовой вернуться в российскую столицу. Поплавскую удивили слова актрисы о том, что она бы рискнула вернуться в РФ, если бы не трое детей.
Она также подчеркнула, что отъезд Хаматовой не повлиял на кино и театр.
На сегодняшний день Чулпан Хаматова проживает в Латвии.
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Она также подчеркнула, что отъезд Хаматовой не повлиял на кино и театр.
«Зачем она тут нужна? Как-то обошлись без нее. Вы заметили какую-то потерю? Может быть, у нас театр перестал существовать? Может быть, у нас кино остановилось?» — задалась вопросами Поплавская и на все ответила отрицательно.
На сегодняшний день Чулпан Хаматова проживает в Латвии.
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Екатерина Коршунова