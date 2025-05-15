«По-старому жить больше не получится»: Саша Савельева пожаловалась на выгорание

Саша Савельева (Фото: кадр видео Telegram @alexandrinsave)
Саша Савельева призналась, что в последнее время чувствует себя вымотанной и эмоционально опустошённой. Звезда рассказала, что буквально перестала справляться с ритмом жизни, несмотря на любовь к работе и семье.
По словам 41-летней певицы, организм просто дал сбой.
Саша рассказала в блоге, что начала просыпаться с тяжёлой головой и не могла даже выполнить простые задачи, например, отвезти сына на занятия.
Сейчас Савельева разрабатывает собственную стратегию выхода из выгорания, но делиться ею пока не спешит. Единственное, в чём она уверена — это сигнал, что пора остановиться и как-то облегчить сложившийся ритм.
Ранее певица Саша Савельева рассказала, как рисковала жизнью на шоу «Сокровища императора». Она отметила, что ради одного испытания она съела яйца, на которые у неё аллергия.
Партнёром Савельевой был музыкант Денис Клявер, однако к 5 мая стало известно, что их команда уже покинула проект.
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Саша Савельева (Фото: кадр видео Telegram @alexandrinsave)
«Сегодня я поняла, что по-старому жить просто больше не получится. (...) В какой-то момент баланс работа-учеба-отдых сильно нарушился. И я поняла, что такими темпами я скоро съеду в выгорание и да, работа любимая, учеба интересна, жизнь счастливая, но даже при таких вводных очень легко выйти из строя… Звучит как рекламный слоган», — передает «StarHit» ее откровения из личного блога.Артистка воспитывает шестилетнего сына Леона от актёра Кирилла Сафонова, параллельно работая над музыкальными проектами и обучаясь новым дисциплинам. Но нагрузка оказалась слишком высокой.
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Саша рассказала в блоге, что начала просыпаться с тяжёлой головой и не могла даже выполнить простые задачи, например, отвезти сына на занятия.
Саша Савельева и Денис Клявер (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)
Сейчас Савельева разрабатывает собственную стратегию выхода из выгорания, но делиться ею пока не спешит. Единственное, в чём она уверена — это сигнал, что пора остановиться и как-то облегчить сложившийся ритм.
Ранее певица Саша Савельева рассказала, как рисковала жизнью на шоу «Сокровища императора». Она отметила, что ради одного испытания она съела яйца, на которые у неё аллергия.
Партнёром Савельевой был музыкант Денис Клявер, однако к 5 мая стало известно, что их команда уже покинула проект.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева