«Она тряслась от волнения»: Надежда Бабкина призналась, что не хотела петь с Бузовой

Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Надежда Бабкина впервые прокомментировала приглашение Ольги Бузовой на свой юбилей. 75-летняя певица в беседе с «7Дней.ru» призналась, что сомневалась, однако ее уговорил помощник Сергей Рябов.
Артистка поделилась, что Бузова вышла на сцену в элегантном платье без оголенных участков тела и вела себя очень достойно.
По ее словам, она долго сопротивлялась и категорически не хотела петь с телеведущей, однако вскоре сдалась и не пожалела. Дуэт стал популярным в Сети, что очень порадовало Надежду Георгиевну.
Читайте также:
«У нас лучше»: Бабкина призналась, почему ненавидит отдыхать за границей
Ольга Орлова уговорила мужа на экстремальное путешествие за 4 млн рублей
«Я рухнула, кровища...»: Надежда Бабкина попала в неприятности
«Она ответственно подошла к делу, а за кулисами тряслась от волнения как осиновый лист», — добавила Бабкина.
По ее словам, она долго сопротивлялась и категорически не хотела петь с телеведущей, однако вскоре сдалась и не пожалела. Дуэт стал популярным в Сети, что очень порадовало Надежду Георгиевну.
Читайте также:
«У нас лучше»: Бабкина призналась, почему ненавидит отдыхать за границей
Ольга Орлова уговорила мужа на экстремальное путешествие за 4 млн рублей
«Я рухнула, кровища...»: Надежда Бабкина попала в неприятности
Екатерина Коршунова