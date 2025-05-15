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«Она тряслась от волнения»: Надежда Бабкина призналась, что не хотела петь с Бузовой

Надежда Бабкина призналась, что Бузова тряслась от волнения на одной сцене с ней
Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Надежда Бабкина впервые прокомментировала приглашение Ольги Бузовой на свой юбилей. 75-летняя певица в беседе с «7Дней.ru» призналась, что сомневалась, однако ее уговорил помощник Сергей Рябов.
Артистка поделилась, что Бузова вышла на сцену в элегантном платье без оголенных участков тела и вела себя очень достойно.

«Она ответственно подошла к делу, а за кулисами тряслась от волнения как осиновый лист», — добавила Бабкина.

По ее словам, она долго сопротивлялась и категорически не хотела петь с телеведущей, однако вскоре сдалась и не пожалела. Дуэт стал популярным в Сети, что очень порадовало Надежду Георгиевну.

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#певица
«Зачем она тут нужна?»: Яна Поплавская отреагировала на желание Чулпан Хаматовой вернуться в Россию
Яна Поплавская заявила о брезгливости от желания Чулпан Хаматовой вернуться в РФ
15 мая 2025, 07:43

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Яна Поплавская в разговоре с aif.ru отреагировала на заявление Чулпан Хаматовой, затосковавшей по России в эмиграции.
Телеведущая заявила о брезгливости от желания Хаматовой вернуться в российскую столицу. Поплавскую удивили слова актрисы о том, что она бы рискнула вернуться в РФ, если бы не трое детей.

Она также подчеркнула, что отъезд Хаматовой не повлиял на кино и театр.

«Зачем она тут нужна? Как-то обошлись без нее. Вы заметили какую-то потерю? Может быть, у нас театр перестал существовать? Может быть, у нас кино остановилось?» — задалась вопросами Поплавская и на все ответила отрицательно.

На сегодняшний день Чулпан Хаматова проживает в Латвии.

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«Она тряслась от волнения»: Надежда Бабкина призналась, что не хотела петь с Бузовой

«По-старому жить больше не получится»: Саша Савельева пожаловалась на выгорание
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#театр
#рф
#актриса
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«По-старому жить больше не получится»: Саша Савельева пожаловалась на выгорание
Певица Саша Савельева пожаловалась на усталость и выгорание
15 мая 2025, 07:19

Саша Савельева (Фото: кадр видео Telegram @alexandrinsave)

Саша Савельева призналась, что в последнее время чувствует себя вымотанной и эмоционально опустошённой. Звезда рассказала, что буквально перестала справляться с ритмом жизни, несмотря на любовь к работе и семье.
По словам 41-летней певицы, организм просто дал сбой.

Саша Савельева (Фото: кадр видео Telegram @alexandrinsave)

«Сегодня я поняла, что по-старому жить просто больше не получится. (...) В какой-то момент баланс работа-учеба-отдых сильно нарушился. И я поняла, что такими темпами я скоро съеду в выгорание и да, работа любимая, учеба интересна, жизнь счастливая, но даже при таких вводных очень легко выйти из строя… Звучит как рекламный слоган», — передает «StarHit» ее откровения из личного блога.
Артистка воспитывает шестилетнего сына Леона от актёра Кирилла Сафонова, параллельно работая над музыкальными проектами и обучаясь новым дисциплинам. Но нагрузка оказалась слишком высокой.

«Охать и ахать про секс в 15 лет – лицемерие»: Новое замечание Собчак про ситуацию Авербуха только усилило онлайн-критику
«Охать и ахать про секс в 15 лет – лицемерие»: Новое замечание Собчак про ситуацию Авербуха только усилило онлайн-критику
Саша рассказала в блоге, что начала просыпаться с тяжёлой головой и не могла даже выполнить простые задачи, например, отвезти сына на занятия.

Саша Савельева и Денис Клявер (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

Сейчас Савельева разрабатывает собственную стратегию выхода из выгорания, но делиться ею пока не спешит. Единственное, в чём она уверена — это сигнал, что пора остановиться и как-то облегчить сложившийся ритм.

Ранее певица Саша Савельева рассказала, как рисковала жизнью на шоу «Сокровища императора». Она отметила, что ради одного испытания она съела яйца, на которые у неё аллергия.

Партнёром Савельевой был музыкант Денис Клявер, однако к 5 мая стало известно, что их команда уже покинула проект.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Охать и ахать про секс в 15 лет – лицемерие»: Новое замечание Собчак про ситуацию Авербуха только усилило онлайн-критику
В Сети пожалели Арзамасову после нового поста Собчак о словах Авербуха
15 мая 2025, 06:01

Илья Авербух и Лиза Арзамасова (Фото: Telegram @averbukh_ilya)

Скандал вокруг Ильи Авербуха и его жены Лизы Арзамасовой набрал новые обороты — в Сети все больше сочувствия вызывает именно Лиза, а не её муж. Пользователи считают актрису главной жертвой всей истории, и слова Ксении Собчак не улучшили ситуацию.
Напротив, ее попытка оправдать фигуриста только усилила волну критики.

«На все репетиции ходила со своей мамой»: Кожевникова заступилась за Авербуха
«На все репетиции ходила со своей мамой»: Кожевникова заступилась за Авербуха
«Капец, как жалко Лизу Арзамасову. Здесь она главная жертва. Ведь из песни слов про женщину в 15 лет никуда не выкинуть. Авербух пошел раскрывать свою душу Собчак. А получилось как всегда», — передает «7days.ru» онлайн-критику.
Всё началось с интервью Авербуха, где он неосторожно выразился о моменте знакомства с Арзамасовой, которой тогда было всего 15 лет. Его фраза про «у нее все уже было» вызвала вопросы, но настоящая буря поднялась после комментариев Собчак.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Instagram* @liza_arzamasova)

Она опубликовала пост в личном блоге, где привела «статистику» начала половой жизни у подростков в России, намекая, что 15-летнюю девушку можно считать взрослой.

Мол, в России половую жизнь, на самом-то деле, мало кто начинает только в 18 лет.

«Очаровательная девочка»: Авербух рассказал о возрасте Арзамасовой в день знакомства
«Очаровательная девочка»: Авербух рассказал о возрасте Арзамасовой в день знакомства
Публика посчитала это неуместным и лишь усилившим подозрения. Позже Ксения попыталась сгладить ситуацию новым постом, утверждая, что все высказывания были вырваны из контекста, и критиковала «охотников за хайпом».

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)

«Илья Авербух сказал это НЕ в контексте того, что У НЕГО что-то было с 15-летней Лизой. А хайп этот раздувается «защитниками детства и юношества» ради кликбейта, не более. Я вообще написала о том, что среднестатистический возраст начала половой жизни – не 18 лет. Не более и не менее. (...) Хорошо это или плохо – я про факты. Каждый раз охать и ахать, когда девушка, условно, говорит: «Мне 15 и я не девственница» – лицемерие», — отметила она.
Собчак закончила мысль тем, что люди бывают разные и не стоит судить кого-то за половую жизнь, которая наступила до совершеннолетия.

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«Отбросила ступени»: Лолита Милявская прокомментировала странный образ Глюкозы

*Запрещенная в России экстремистская организация
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Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова* за неуплату в срок очередного штрафа
15 мая 2025, 04:58

Артур Смольянинов* (Фото: скриншот кадра из фильма «Мой парень — ангел»)

Актёр Артур Смольянинов* вновь оштрафован мировым судом Москвы за неуплату административных штрафов в установленный срок. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на судебные источники.
Смольянинову* вменяют часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ, связанную с просрочкой оплаты ранее вынесенных штрафов.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сообщает РИА Новости информацию из суда.
Сумма нового штрафа не раскрывается, однако известно, что в 2024 году актёр уже дважды привлекался к ответственности по аналогичным статьям — на общую сумму в 16 тыс. рублей.

«‎На стороне Украины»: заочный арест и обвинения в экстремизме — новые подробности дела актера Смольянинова*, где он сейчас
«‎На стороне Украины»: заочный арест и обвинения в экстремизме — новые подробности дела актера Смольянинова*, где он сейчас
24 февраля «Радио 1» сообщало, что Смольянинову* заблокировали банковские счета из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию. На тот момент на уехавшего артиста было открыто 38 исполнительных производств на сумму 216 тыс. рублей.

Актёр находится в международном розыске по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ и возбуждении ненависти. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в 2023 году, а в мае 2024-го — в список экстремистов и террористов.

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«Отбросила ступени»: Лолита Милявская прокомментировала странный образ Глюкозы

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
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«Отбросила ступени»: Лолита Милявская прокомментировала странный образ Глюкозы
Лолита Милявская позитивно оценила смену имиджа Глюкозы
15 мая 2025, 04:35

Лолита Милявская (Фото: Instagram* @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская прокомментировала смелый ребрендинг Глюк'оzы. В последние месяцы радикальные перемены в имидже певицы вызвали в Сети много вопросов. Некоторые связывали «нетипичные» образы Глюкозы на фото и видео с запрещенными веществами, хотя сама звезда это отрицала.
Лолита же назвала новый образ певицы «потрясающим». В беседе с «MK.RU» она уточнила, что следит за соцсетями Глюкозы, поэтому одной из первых оценила новости о ней.

Милявская подчеркнула, что перемены Глюк’озы — это шаг к творческой свободе. Закономерный этап после ухода от продюсера Максима Фадеева.

«Ребятушки, я не в рехабе!»: Глюкоза, похожая на пришельца и без волос, опровергла слухи о себе
«Ребятушки, я не в рехабе!»: Глюкоза, похожая на пришельца и без волос, опровергла слухи о себе
«Я потрясена изменениями Глюк'озы. А как она здорово нашла новый образ в новой песне. И, наверное, рано или поздно должен был случиться какой-то конфликт с продюсером, чтобы была поставлена точка, и она, как ракета, набрала воздух в лёгкие, отбросила ступени и пошла дальше. Она мне очень нравится в таком новом образе», — поделилась Лолита.
Ранее сообщалось, как 61-летняя Милявская на очередном светском мероприятии отреагировала на замечание представителей СМИ, назвавших ее «королевой эпатажа». Певица отказалась от подобного звания и объяснила, почему не считает его подходящим.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#стиль
#шоу-бизнес
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