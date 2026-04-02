«Зачем такие бабы»: Слава заявила, что ее «надо запретить»
Певица Слава ответила на призыв главы ФПБК Бородина запретить ее творчество
Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) ответила на призыв главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина запретить ее творчество. Видеообращение она опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.
Исполнительница иронично поддержала инициативу, заявив, что таких женщин, как она, действительно «надо запрещать».
«Чисто по-мужски сказал. Реально, надо запретить меня. Зачем такие бабы, когда в стране есть такие крутые мужики?» — сказала Слава.Ранее Бородин признался, что считает ее не артисткой, а самозванкой, которая «ловит хайп на треш-контенте», способствуя разложению российской культуры. По его мнению, такое поведение является основанием для того, чтобы певица оказалась в черном списке. Общественник заявил, что ее творчество необходимо «просто запрещать».