«Зачем вы опускаетесь до такого позора?»: Поргина раскритиковала Хабенского после «Гамлета» с Борисовым

Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Новый спектакль «Гамлет» на сцене МХТ имени Чехова, где главную роль исполняет Юра Борисов, столкнулся с волной резкой критики. Постановку уже назвал театральной катастрофой актер и режиссер Олег Меньшиков.



К его мнению присоединилась заслуженная артистка России Людмила Поргина. В беседе с изданием «Абзац» она выразила недоумение решением худрука театра Константина Хабенского выпустить эту версию классической пьесы.

«С Хабенским я давно не общаюсь. Мне неудобно ему сказать: «Зачем вы опускаетесь до такого позора? Чтобы люди уходили во время спектакля, зачем? <…> Поставили хрен знает что», — возмутилась актриса.
По ее мнению, создатели искажают классику из-за собственного бессилия дотянуться до оригинала. Поргина также сравнила нового «Гамлета» с постановкой Константина Богомолова «Идеальный муж», который, по ее словам, шел четыре часа и был посвящен «любви двух педерастов*».

*Движение ЛГБТ* запрещено в РФ
Никита Кротов

