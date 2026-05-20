«Зачем вы опускаетесь до такого позора?»: Поргина раскритиковала Хабенского после «Гамлета» с Борисовым
Актриса Людмила Поргина назвала «Гамлета» Хабенского с Борисовым позором
Новый спектакль «Гамлет» на сцене МХТ имени Чехова, где главную роль исполняет Юра Борисов, столкнулся с волной резкой критики. Постановку уже назвал театральной катастрофой актер и режиссер Олег Меньшиков.
К его мнению присоединилась заслуженная артистка России Людмила Поргина. В беседе с изданием «Абзац» она выразила недоумение решением худрука театра Константина Хабенского выпустить эту версию классической пьесы.
«С Хабенским я давно не общаюсь. Мне неудобно ему сказать: «Зачем вы опускаетесь до такого позора? Чтобы люди уходили во время спектакля, зачем? <…> Поставили хрен знает что», — возмутилась актриса.По ее мнению, создатели искажают классику из-за собственного бессилия дотянуться до оригинала. Поргина также сравнила нового «Гамлета» с постановкой Константина Богомолова «Идеальный муж», который, по ее словам, шел четыре часа и был посвящен «любви двух педерастов*».